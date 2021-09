Un DJ de 32 años fue asesinado en la madrugada de este domingo de un disparo en el pecho por asaltantes en moto que le robaron cuando salía de trabajar en un boliche de la ciudad de Mar del Plata.

La víctima fue identificada como Leandro Gatti, un DJ conocido en el ambiente como "Dr Lele", que había ido a musicalizar la fiesta de la primavera que se celebró en el bar Mr Jones, ubicado en Roca y paseo costero, en la zona de Playa Grande.

Según informaron las fuentes del caso, Gatti salió a las 6 de la mañana del boliche y junto a un amigo se dispuso a cargar en un auto, estacionado a unos metros del lugar, los equipos de sonido que había utilizado durante el evento.

En ese momento, fueron abordados por dos asaltantes en moto, tras lo cual comenzó un forcejeo entre Gatti y uno de ellos, que le disparó al DJ en el pecho y huyó junto a su cómplice a contramano y con parte de los equipos.

El DJ fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde falleció más tarde a causa de las heridas.

Los hechos son investigados por la fiscal Andrea Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción 4 (UFI 4) marplatense, quien inició actuaciones por "homicidio en ocasión de robo". En las tareas investigativas también interviene personal de la comisaría 9na. y de la Jefatura Departamental.

En las últimas horas, la fiscalía dispuso el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y solicitó la colaboración a testigos para que se acerquen a dicha seccional o llamen al 0223 499-4700, internos 239/327, en caso de pedir reserva de identidad.

A través de las redes sociales, sus amigos recordaron con cariño a “Lele” en diferentes posteos. “5 am me mandaste esta foto con el toque LELE de siempre, el humor que siempre tuviste para que todo el mundo esté un poco mejor. Va a ser muy difícil aceptar que ya no estas, siempre recordare las charlas de autos, sonidos, noches e interminables anécdotas”, escribió en Facebook su amigo José Pascutto.