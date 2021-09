Pese a que centró su campaña en despotricar contra “la casta (política) de mierda, chorra, parasitaria e inútil”, Javier Milei, candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, dijo este domingo que "no es descartable una fórmula con Patricia Bullrich en 2023". La afinidad entre ambos ya había quedado manifiesta luego de las PASO, cuando la presidenta del PRO opinó que “Milei es un fenómeno interesante”.



"Cuando yo trazo la línea de los socialdemócratas, a ella la veo en mi patio. Tengo afinidades con ella. No es descartable por la afinidad ideológica que tenemos. Le valoro que va de frente y no miente, es complicado encontrar eso en este rubro", dijo el libertario sobre la ex Ministra de Seguridad en una entrevista que brindó a El Diario AR.

La "línea divisoria", argumentó el economista, "es la social democracia". "Del otro lado estamos los liberales, libertarios, la nueva derecha, los conservadores, el peronismo republicano, los menemistas y los halcones de Juntos. Esa es la línea divisoria. Pero que sea claro. Este es mi producto: lo comprás o no. Hay armados que son una mezcla inconsistente", agregó.

La presidenta del PRO ya había dejado clara su afinidad en declaraciones posteriores a las PASO, cuando destacó la figura de Milei: "Es joven, lleva a jóvenes. Yo tengo mucho más años en la política, y me parece que es un buen gesto felicitarlo y alentarlo a que siga. Yo lo aprecio y le tengo simpatía. Más adelante, cuando pasen estas elecciones, nosotros vamos a tratar de sumar absolutamente a todos, porque en esta elección nos ha dado resultado".



También manifestaron su simpatía por el libertario el exministro de Economía Domingo Cavallo y el expresidente Mauricio Macri. “Lo veo muy bien. Las ideas que pregona son las ideas correctas. Aunque él ataque a lo que llama casta política, en el Congreso de la Nación va a poder ayudar”, consideró Cavallo. "Yo comparto las ideas que Milei defiende, empezando por el valor más importante, la libertad. Que no me adoctrinen, que me respeten”, señaló Macri.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el candidato a diputado nacional de "La Libertad Avanza" aseguró que "la segunda fuerza" en la Ciudad de Buenos Aires detrás de Juntos por el Cambio "está dada por el liberalismo", por encima del Frente de Todos.

En la cuenta, Milei suma no solamente los votos propios (13.7%) sino también los votos que consiguió Ricardo López Murphy desde su lista alternativa dentro de Juntos por el Cambio. "Sí, los sumo (a los votos de López Murphy) porque él trató desde el oficialismo en la Ciudad, o sea (Horacio Rodríguez) Larreta, de impulsar un espacio liberal", explicó.

"El liberalismo fue creado para liberar oprimidos del monarco tirano. La casta política se transformó en eso. Tenemos una república fallida. Y los más castigados son los más vulnerables", opinó.



El movimiento liberal, según el economista, "se vio reforzado" por la pandemia. "Eso hay que tener en cuenta. Hubo una revalorización de las ideas de la libertad a partir del encierro. Si ese dato uno no (lo) pone en el tablero, está sobreestimando las acciones de cada uno de los participantes de este despertar liberal", admitió.



En ese sentido, el candidato consideró que "la gestión de la pandemia y la economía" del Gobierno de Alberto Fernández fue "un desastre". "El órgano más sensible es el bolsillo. Por eso pegó el liberalismo. Cuando nosotros explicamos la historia, nuestro relato es consistente, no apelamos a los sentimientos", sostuvo.