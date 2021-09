#DeCatálogo Salió el sexto disco de la "organización musical argentina" José Unidos: El hambre y el consuelo, con canciones rockeras artesanales y melodramáticas. Desde Barcelona, el marplatense Ricci Nostra soltó su segundo disco, La maldición del amarre, con ironía cancionera, psicodelia pop y guitarras protagónicas. Y el músico, productor y performer Coghlan sacó Bossa Buenos Aires, que va del house al candombe psicodélico y trae feats de Juan Wauters, Panchito Villa y Moreu. Además, hay nuevos EP del mendocino Leandro Lacerna (Supersad parte 2, con invitadxs como Alejo y Valentín, More Gemma y Paula Neder), del entrerriano Emma Rousset (La nouvelle vague) y del cancionista rockero Martín Tomaselli (A existir!).



#SoloLectura Anotá que hay novedades: Fluencia es el poemario sobre la infancia y el río Paraná de Cecilia Azzolina, editado por Peces de Ciudad; Un temporal es una novela sobre sentirse huérfana antes de tiempo, de la sanjuanina Ansilta Grizas, que salió por Editorial Entropía; y Agua bendita, de la uruguaya Valentina Viettro, es una novela sobre pieles y eyaculación femenina publicada por Wolkowicz.

#EnUnCumple La radio online Buena La Actitud celebró su primer año con un Rockumental aniversario con participación de artistas como La Recalcada, The Ninios, La Naranja o Nati Trabol; y dobla la apuesta con festejo el 2/10 en The Other Place, con toques de Sin Comerla Ni Beberla, Septiembre Negro, Toro y La Recalcada. Además, Valerio Rinaldi & los Extravagantes festeja sus 35 años tocando en las colectoras del rock con el disco Inmunofluorescencia; y Las Ligas Menores tendrá fiesta con música en vivo por su primera década, el 7/10 en el Teatro Broadway.

#JoystickDivision ¿Te gusta jugar fuera de casa? Konami publicó Castlevania: Grimoire of Souls en Apple Arcade, el servicio de juegos por suscripción de Apple que da acceso ilimitado a más de 200 juegos, sin anuncios ni compras on app. Y Bandai Namco sacó para Nintendo Switch la "edición del príncipe" de Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, con toda la campaña del action RPG más sus DLC. ¿No te saca nadie del sillón? Salió la actualización de temporada 2021 de F1 Mobile Racing.

#HacelaSimple Ya pasaron por aduana los temas nuevos de Clara Cava con la española Carlota Urdiales (Al auto y volver) y de Malena Belén con el mexicano Marco Blus (Cuando te veo). Y salieron singles del cantautor mendocino Toby Deltín (Asusta a veces, con feat de Bruno Pinto), de lxs platenses Franca (Out of range), del trío porteño Mujer Cebra (Seisdiecisiete), de los marplatenses Naranja Büm (Ecos, con feat de Lula Bertoldi) y de los debutantes Juampi Mandelman (Alerta) y Abby (Historia eterna). Además, a un mes de sacar su cruce con El Pepo y Los Turros (Andamo ruleta), el trapero Joan Sprei ahora se colgó con Altos Cumbieros y 6UAD4Ñ4 (La diabla).