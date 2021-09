La Asociación Cultural El Círculo continúa con el ciclo This Is Opera que se realiza en el foyer del teatro ubicado en Laprida y Mendoza. En esta oportunidad se interpretarán arias y dúos de óperas francesas e italianas, entre ellas Mignon, Romeo et Juliette, Lakme, Safo, I Capuleti e i Montecchi y Turandot. Las presentaciones estarán a cargo de dos destacadas cantantes de reconocida trayectoria: la soprano Ivana Ledesma y la mezzosoprano María Luján Mirabelli. A su vez, las artistas estarán acompañadas en piano por Marta Rodríguez.

Hoy, a las 20, en el Teatro El Círculo

​