Para los medios españoles, es inminente la salida de Ronald Koeman del Barcelona, a partir de los malos resultados que viene cosechando el equipo, en especial en la Champions League. Y a partir de esa situación, el nombre de Marcelo Gallardo volvió a sonar en el radar del conjunto catalán como posible sucesor del técnico neerlandés.

"En la lista de nombres sobre la mesa del presidente culé Joan Laporta aparece el argentino Marcelo Gallardo, junto a los de Xavi Hernández y Roberto Martínez", destacó el periódico catalán Mundo Deportivo que sigue el día a día del Barcelona, en una información que había circulado también en el programa El Món de la cadena RAC1. El actual técnico de River "no es la primera vez que suena como posible técnico azulgrana", recordó el diario deportivo catalán.

En ese sentido, el nombre de Gallardo había circulado entre los candidatos al banco del Barcelona a principios de 2020, cuando el club destituyó a Ernesto Valverde. Sin embargo, el elegido finalmente fue Quique Setién.

El mal presente del Barcelona y la derrota por goleada 3-0 ante el Benfica por la Liga de Campeones de Europa motivaron en las últimas horas largas reuniones entre los dirigentes del Barcelona para debatir sobre la eventual salida de Koeman. Incluso, el propio entrenador neerlandés sembró dudas respecto de su continuidad en el club tras la caída en Lisboa. "Me siento respaldado por los jugadores y por mi trabajo, pero por el resto no lo sé", expresó Koeman, que la semana pasada había pedido expreso apoyo a hinchas y dirigentes del club en un comunicado que leyó en una rueda de prensa en la que no aceptó preguntas de los periodistas.

La situación de Gallardo en River debe definirse en diciembre, cuando se vence el actual vínculo. En ese sentido, el entrenador también esperará el resultado de las elecciones, ya que en esa fecha termina el mandato del presidente Rodolfo D'Onofrio.