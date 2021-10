"Hubo un desalojo muy violento, que no cumplió ningún protocolo. Nos acorralaron como si fuéramos delincuentes y la policía cerró el barrio para sacar a 100 mujeres indefensas y 170 niños de sus casas", relató Alicia Espinoza, una de las pobladoras del asentamiento desalojado ayer por la Policía de la Ciudad en el Barrio 31 Carlos Mugica, de Retiro. Espinoza añadió que ella y las demás mujeres de la toma "La fuerza de las mujeres" -que se había armado en terrenos ubicados en la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, donde antiguamente había un basural al que los vecinos del Barrio Carlos Mugica llaman "La Containera"- se sintieron "violentadas" con el operativo que las dejó sin sus casas precarias.

Los funcionarios de la administración porteña y de la Fiscalía 11 y los efectivos de la Policía de la Ciudad "violentaron" a las ocupantes, en su mayoría mujeres con sus hijos, y "nadie hizo nada", contó la mujer en una entrevista radial.

"Llamaron y dijeron vayan sacando sus cosas que arrancamos. Le dije que los chicos estaban durmiendo y no les importó nada, sacaron todo. Mis hijos no querían salir, es su casa, su barrio", agregó. En ese instante, indicó, comenzó a sentirse mal mal y tuvo ataques de pánico, pero "no tenía quien me contenga". "Quería buscar un poco de agua y me tenían acorralada. Cuando quería pasar tenía barrera policial", detalló.

Espinoza se había instalado en el barrio, junto a sus tres hijos -dos de 5 años y otros de 3-, hacía tres meses. Al igual que las demás mujeres desalojadas, contó, llegó al barrio tras sufrir violencia de género. "Varias mujeres nos juntamos, vimos el lugar abandonado, porque hacía seis años que no se utilizaba, y decidimos acampar. Luego hicimos construcciones con chapas y maderas", contó.

"El alquiler en el barrio es alto y no te quieren alquilar con niños", explicó, y añadió que hoy, un día después del desalojo, volverá "a dormir en un colchón en el piso, en mi lugar de trabajo que es un dos por tres". Por último, pidió que "se hagan cumplir nuestros derechos, porque ayer se violaron todos y tenemos derecho a una vivienda digna".