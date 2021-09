La policía de la Ciudad desalojó a las mujeres y niños que acampaban en un sector de la Villa 31, en la toma conocida como La Fuerza de las Mujeres. A las siete de la mañana, decenas de efectivos entraron al barrio, donde desarmaron y en algunos casos quemaron las precarias casillas en las que las familias permanecían desde hacía tres meses, reclamando un lugar donde vivir. Desde hace tres meses las mujeres venían reclamando al gobierno de la Ciudad la apertura de una mesa de diálogo para buscar soluciones a su situación de vulnerabilidad, sin ninguna respuesta.





"No les importó nada. Tiraron todo lo que había adentro. Vinieron a las 7 de la mañana y nos echaron a la calle peor que a un perro", contó una de las desalojadas.



En la toma había 80 mujeres y 175 niños que demandaban una vivienda digna. Habían armado el campamento a consecuencia del aumento del precio de los alquileres: por una pieza, hoy se están pidiendo 10 mil pesos mensuales.

El día que comenzaron el acampe, contaron que muchas venían de sufrir violencia de género.

"No te alquilan con chicos", . En eso tienen que fijarse. Tienen que apuntar a mamás solteras. Así está la justicia. Dejan al hombre en la casa y la mujer con sus hijos terminan en un parador".





“Ni la fiscalía (a cargo de Valeria Messaglia) ni el gobieno de la Ciudad quiso armar la mesa de diálogo”, denunció Ramiro Geber, abogado de las familias. “Lo único que querían hacer era un censo. Les pedimos garantías de que el censo no fuera utilizado para imputarlas y la fiscalía no accedió. En sìntesis, el gobierno de la Ciudad no dió ninguna solución pese al estado de vulnerabilidad y violencia en que se encuentran las familias. Sacaron a todo el barrio, con un dispositivo lamentable para mujeres y niños”.