“Lo que (Mauricio) Macri hizo con las viudas de los tripulantes del ARA San Juan, es lo mismo que hizo (Alfredo) Astiz con las Madres de Plaza de Mayo.” Valeria Carreras, querellante en representación de familiares del submarino hundido en noviembre de 2017, dijo que sus representadas están “contentas” por la citación al ex presidente en la causa por espionaje ilegal. Por su parte, Claudio Rodríguez, hermano de uno de los tripulantes de la nave, señaló que “ahora tendría que ocurrir lo mismo con Macri” en la causa principal por el naufragio del submarino, que tramita en el Juzgado Federal de Caleta Olivia.

En diálogo con este diario, Rodríguez recordó que la jueza Marta Yáñez, a cargo de la causa central, “recibió la orden de los fiscales de Comodoro Rivadavia de investigar a Macri, al ex ministro (de Defensa Oscar) Aguad y al ex jefe de la Armada (Marcelo Srur), pero hasta ahora no hizo nada”.

La abogada Valeria Carreras sostuvo que “con los familiares vamos a seguir esta causa, porque sabemos que la van a boicotear, van a apelar, pero estamos decididas a seguir peleando”. Como dato relacionado con esos temores, señaló que “no es casualidad que (Gustavo) Arribas haya pedido autorización para salir del país, el mismo día de la citación a Macri”, el jueves 7 de octubre.

“Lo que tenemos que decir con los familiares, es que estamos enfrentando a una mafia judicial, política y de los medios hegemónicos de gran envergadura”. Señaló que algunos medios “invisibilizaron las denuncias de espionaje”, que se presentaron por primera vez en 2018, en los tribunales de Comodoro Py. “Muchos ocultaron el maltrato y la persecución sufrida por las mujeres”, durante el gobierno de Cambiemos.

Carreras recalcó que las familias de las víctimas “están contentas porque hace muchísimo tiempo que venimos tocando puertas, nos cansamos de decir que espiaban y escuchaban a los familiares del ARA San Juan, sin que nos escucharan como era necesario”. La abogada insistió en hacer una comparación entre lo hecho por el ex presidente Macri y la infiltración de Astiz entre los familiares de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura cívico-militar.

“Macri ordenó que espiaran a un grupo de mujeres dolientes” que piden justicia por las 44 víctimas del hundimiento del ARA San Juan. “A ellas les espiaban las redes sociales de forma constante, borraron todos los chats que tenían con sus esposos o hijos”, precisó Carreras. Recordó que la AFI “hizo una ficha personal de cada uno de los familiares del ARA San Juan donde les trazaron un perfil ideológico”, tal como ocurría durante la dictadura.

La abogada consideró que la citación a Macri es “una mínima esperanza de que haya justicia” para avanzar sobre los responsables de un espionaje al que calificó de “hecho ruín y aberrante”.

Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez, uno de los tripulantes del submarino hundido, le dijo a Página/12 que “las pruebas estaban, de manera que en algún momento lo tenían que indagar a Macri, aunque ahora dicen que está en Miami y después van a decir que es inocente, que no sabía nada, lo de siempre”.

“Es importante la convocatoria del juez (Martín Bava), porque es verdad que él, como presidente de la Nación, fue el que mandó a espiar a los familiares, que persiguieran a las chicas, que les sacaran fotos. Le pasaban a él los informes, de manera que no hay dudas de que él está involucrado”, precisó Claudio Rodríguez.

“Pero lo más importante es que un juez está diciendo que Macri algo tuvo que ver y eso contradice a la jueza de Caleta Olivia (Yáñez), que en la causa central por el naufragio del ARA San Juan dijo que Macri y Aguad no tenían nada que ver y ahora sigue igual, aunque los fiscales de Comodoro Rivadavia, le ordenaron que los investigue a los dos y al ex jefe de la Armada (Marcelo Srur), pero la jueza sigue sin hacer nada de lo que le ordenaron”.

Rodríguez puntualizó que “los informes de inteligencia eran muy claros, estaban dirigidos al Presidente y le avisaban sobre lo que iban a preguntar los familiares”, en la primera reunión que Macri tuvo con ellos, en la Base Naval de Mar del Plata. El hermano de Hernán Rodríguez puntualizó que “le informaron a Macri sobre las preguntas que le iban a hacer y le indicaban quiénes se las iban a hacer, con nombre y apellido”.

Claudio Rodríguez insistió en que “esta citación a Macri tiene que despertar a la jueza Yáñez, a quien los fiscales le ordenaron que hiciera peritaje de las fotos y otras diligencias, pero ella no hace nada y sigue diciendo, o le ordenaron decir, que Macri, Aguad y Srur no tienen nada que ver” con el hundimiento del submarino. “La jueza también tendría que indagar a Macri, pero por ahora no hizo nada de nada. Ojalá que esto sirva para que lo citen en Caleta Olivia --concluyó-- por lo menos que sirva para eso.”