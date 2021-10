La megafiltración internacional de los Pandora Papers identificó dos offshores en las que aparece el nombre del ex consultor estrella de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba. Según revelaron los periodistas que trabajar con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se trató de dos offshores: una creada para adquirir una mina de cobre en Estados Unidos valuada en 15 millones de dólares y otra para movilizar fondos hacia Suiza. Consultado por Página/12, Durán Barba sostuvo que son empresas que "hace más de 20 años que no existen" --aunque aparecieron documentos de 2017-- y remarcó que nunca tuvo contratos con gobiernos nacionales ni locales. No obstante, este diario informó este año de dos contratos para encuestas con asociados a Durán Barba del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por hasta 166 millones de pesos.

La megafiltración de documentos de estudios de abogados y escribanías conocida como Pandora Papers mostró movimientos de dinero del que fue el consultor estrella de Macri durante sus ocho años como jefe de gobierno porteño y sus cuatro como presidente de la Nación. En concreto los artículos publicados por los periodistas que participaron del capítulo argentino y del ecuatoriano de la investigación revelaron una serie de documentos que indican dos offshores donde figura el nombre del consultor.

Son dos sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas en las cuales, además de Durán Barba, estaba Santiago Nieto Montoya, quien lo acompañó durante toda su carrera de consultoría política y tiene varios libros en coautoría con él. Según figura en los documentos publicados, esas offshore fueron creadas en un caso, para adquirir una mina en Estados Unidos y, en el otro, para “inversiones en Suiza”.

Las dos las inscribió el estudio de abogafos Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Una de ella se llamó Woodlen Limited y fue inscripta para "inversión en Suiza". En el apartado de origen de los fondos, escribieron: "Marketing y research". Esa empresa primero tenía acciones al portador con derechos adquiridos, lo que les permitía a sus dueños mantener el anonimato, pero por un cambio de legislación en la guarida fiscal debieron dar sus nombres. Así es como Durán Barba aparece en uno de los documentos de 2017 (la empresa existía desde 2000). En el documento, no se lo consideró a Durán Barba como parte de las “Personas Políticamente Expuestas (PEP)”. Como sede de la empresa se mencionó Quito, Ecuador, y como intermediario un banco localizado en Zurich, Suiza. Un dato: la offshore fue creada justo después de la caída del presidente ecuatoriano Jamil Mahuad (que dejó al país en una crisis bancaria y financiera). Durán Barba fue secretario general de la Administración Pública de Mahuad (una suerte de jefe de Gabinete). Después de eso, no quiso nunca más un cargo público.

La otra offshore se llamó Harmony Mining, Un cruce de los documentos filtrados en los Pandora Papers con los de la Security Exchange Commision (SEC) de los Estados Unidos arrojó que esta misma empresa intentó adquirir en 2011 una mina de cobre cerca de Las Vegas, que estaba valuada en 15 millones de dólares. Pero el acuerdo con Sierra Resource Group Inc. (una corporación de Nevada) se cayó y la compra no se concretó. El tercer socio en el emprendimiento minero era Robert Erazo Andrade, un hijo adoptivo del consultor. En los papeles, desde 2010, figuraba Durán Barba como presidente, Nieto como vicepresidente y Erazo Andrade como secretario.

Consultado sobre la revelación de Pandora Papers, Durán Barba dijo a Página/12: "Se refieren a dos empresas formadas hace más de 20 años que no existen. Nunca tuve ningún contrato con un gobierno nacional, ni local de ningún país, ni con ninguna empresa estatal. No tengo acciones en ninguna empresa de ningún tipo en ningún país". "Me dedico solo a escribir, dar cursos y conferencias. Esta semana entrego a Sudamericana mi nuevo libro", aseguró el consultor.

Lo llamativo es que desde el PRO nunca terminaron de revelar de qué forma le pagaban a Durán Barba, hasta 2018, cuando oficializaron un contrato por 80 mil pesos por mes. Tampoco aclararon si tuvo contratos por su cuenta o por cuenta de terceros con los gobiernos de los que formó parte Macri o el actual de Larreta. No obstante, Durán Barba pudo comprar un piso en una zona pudiente de Buenos Aires y lo puso --según contó el periodista Federico Mayol en Infobae-- a nombre de Trabulsi Management Inc., otra offshore en las Islas Vírgenes Británicas (que registró en la AFIP en 2015).

En su libro Durán Barba. El mago de la felicidad, el periodista Andrés Fidanza advierte que la tarifa de Durán Barba rondaba los 10 mil dólares diarios. Y advirtió que para ver cuánto dinero recibía hay que observar dos empresas de sus allegados: Green Consult SRL y Boroca. "En diciembre de 2016, Green Consult SR ganó una licitación por 3 millones de pesos para relevar la gestión porteña (...) Los servicios de Boroca y Green Consult SRL fueron solicitados por los gobiernos nacional, provincial y porteño: los de Macri, VIdal y Larreta. (...) Le facturó 7 millones de pesos a la administración bonaerense. (...) A Larreta, Boroca le cobró 34 millones a cambio de encuestas telefónicas. Otra de las premiadas fue Green Consult: 36 millones por trabajos parecidos y una serie de focus groups", se lee en ese libro.

Este diario registró la continuación de esos servicios este mismo año, cuando el gobierno porteño repartió 838 millones de pesos en una licitación para hacer encuestas. Allí vuelven a aparecer Green Consult SRL con 89 millones e Inversora Boroca SA con otros 77 millones. Los directores de estas consultoras son allegados a Durán Barba: Guillermo Garat y Rodrigo Lugones. Ambos fueron investigados junto con el consultor por violar el código penal durante la campaña en la que se difundió mediante llamados telefónicos una información falsa sobre el padre de Daniel Filmus.

Green Consult fue anteriormente Informe Confidencial, la encuestadora de Durán Barba. Cambió su nombre luego de que fuera procesado junto con sus asociados en 2012. En Inversora Boroca aparece también Garat y "Gandhi" José Espinosa Tinajero, otro de los allegados a Durán Barba. De esta forma, el consultor ecuatoriano estaría cobrando su asesoría a Larreta a través de dos ventanillas, por un total que podría superar los 166 millones.