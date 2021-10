El senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, recibió este miércoles un reconocimiento de parte por sus compañeros de bancas en el inicio de la primera sesión presencial del Senado tras la pandemia de covid-19, en apoyo a su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que le genera varias dificultades, por caso, en el habla.



En un gesto inusual en la Cámara alta, donde están vedados por reglamento los aplausos a diferencia de la Cámara de Diputados, los senadores de todas las bancadas ovacionaron al senador por su lucha contra la enfermedad después de que el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, ponderó su esfuerzo: "Está pasando un momento duro, tiene fuerza evidentemente", sostuvo Mayans tras manifestar su "alegría" por volver a encontrarse con sus compañeros de Senado luego de un año y medio de restricciones como consecuencia de la pandemia.

Las palabras de Mayans motivaron que todos los senadores y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se sumaran al reconocimiento con un fuerte aplauso. Visiblemente emocionado, Bullrich se mostró agradecido por el homenaje desde su banca en el hemiciclo de la Cámara alta.

El senador de PRO fue diagnosticado con ELA este año luego de presentar dificultades en el habla, aunque no abandonó sus tareas legislativas y se comunica a través de un dispositivo electrónico en los debates de las reuniones de comisión.



La lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica

En abril de este año, el senador de Juntos por el Cambio contó que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular progresiva y que fue el motivo por el cual comenzó con trastornos en el habla en los últimos meses, lo que motivó la solidaridad y el apoyo de la dirigencia política.



El senador confirmó el diagnóstico a través de un comunicado, en donde afirmó que si bien se trata de "una enfermedad compleja" continuará "cumpliendo" sus funciones ya que tiene "un compromiso con los bonaerenses y con los argentinos".



"La ELA es compleja pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en Él. No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones", aseguró en aquel momento.



En el final del comunicado publicado meses atrás, aclaró: "Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa, y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y de hacerlas mejor. Tengo el apoyo inestimable de mi familia, mis amigos y mi equipo. Por ellos y para ellos, y apoyado en Dios, voy a afrontar este nuevo estado de cosas con la certeza de que todo pasa para algo".



Tras conocerse la noticia, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, manifestó el apoyo del Senado de la Nación ante la "difícil situación" por la que atraviesa Esteban Bullrich.



"Acabo de leer la carta publicada por el senador nacional Esteban Bullrich. Estoy segura que su profunda y sincera fe en Dios le dará la fortaleza necesaria para afrontar esta difícil situación", había escrito la titular de la Cámara alta desde su cuenta de Twitter.