En un video que recientemente salió a la luz, el gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, admitió que su padre, José Luis Camacho, había “cerrado un acuerdo” con militares y policías para “tumbar” al presidente Evo Morales. El video corresponde a la época del golpe Estado de 2019 en medio de masivas manifestaciones protagonizadas por la oposición al gobierno que obligaron a que el entonces mandatario se exilie fuera del país. Camacho padre e hijo debían declarar esta semana en la causa que investiga el golpe de Estado que derrocó a Morales, sin embargo, la fiscalía tuvo que suspender las fechas luego de que el padre pidiera no trasladarse hasta la capital por presuntos problemas de salud.

"Tumbar al presidente"



En el video difundido, el entonces presidente del Comité Cívico Santa Cruz explica que su padre había trazado un plan con una persona “que le ofreció seis mil mineros cargados de dinamita para tumbar al presidente”.

"Cuando cerramos con todo y el día sábado, antes de que renuncie Evo Morales (un día después, el domingo 10 de noviembre), dice el tipo 'júntame a toda la gente, a todos los cívicos en la puerta del hotel, voy a dar la cara'. Hasta ese momento solo había hablado conmigo. Ya tenía 6.000 mineros llenos de dinamita para entrar y sacar a Evo Morales", asegura Camacho, aparentemente refiriéndose a una persona que no identifica.



"La charla fue larga y me dice: 'Yo te voy a tumbar a Evo Morales, pero prométeme ser presidente'. Yo le dije: 'Ahorita primero recuperemos la democracia. No, yo te garantizo que lo vamos a tumbar", señala Camacho en el video, en el que también relata como el hombre aseguraba que habría “quilombo en el aeropuerto”.



Un golpista clave



Luis Fernando Camacho es señalado como uno de los actores clave en el golpe de Estado contra Evo Morales tras las elecciones de octubre de 2019 cuando el gobierno del MAS fue acusado de fraude electoral. Después de los comicios hubo un paro de 21 días, seguido por un motín policial y la solicitud de dimisión por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) y luego Fuerzas Armadas al presidente.



El 28 de diciembre de 2019 Evo Morales había difundido una parte del video que circuló esta semana. En ese fragmento Camacho aparece anunciando su pedido a la policía y al ejército de no reprimir las violentas manifestaciones contra el gobierno boliviano con el fin de provocar un desgaste en la gestión de Morales.



"Camacho confirma que cívicos hablaron con militares y policías para derrocar a mi gobierno. Fue un golpe de Estado pese a que Áñez, Mesa y el propio Camacho intentan negarlo, el video es una prueba irrefutable. La justicia debe actuar contra los golpistas y genocidas", decía el tuit de Morales.



"Recién te das cuenta? No solo conversamos con los policías y militares para que no repriman; también coordinamos con Conamaq, mineros, ponchos rojos y obreros. Hubo cabildos en todo el país donde los bolivianos decidimos cómo terminar tu dictadura. Tu cobarde huida fue la cereza!", le respondió entonces el propio Camacho en la misma red social. Conamaq es el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, una organización de las nacionalidades y pueblos indígenas de las tierras altas de Bolivia constituida en 1997.



Padre e hijo

El líder santacruceño y su padre José Luis Camacho fueron citados a declarar en la causa que investiga el golpe de Estado. Luis Fernando Camacho, imputado en la investigación, debía presentarse este jueves en La Paz, sin embargo, la fiscalía suspendió la fecha luego de que Camacho padre solicitó acudir al ministerio público de Santa Cruz por problemas de salud que le impiden trasladarse hasta la capital, indicó el diario local El Deber.

Según consigna el matutino, la estrategia de investigación establece que primero debe comparecer su padre, José Luis Camacho. Ahora la fiscalía de Bolivia deberá analizar al petición de Camacho padre para fijar una nueva fecha de declaración y luego reasignar otra para el gobernador cruceño.

En tanto en Santa Cruz un grupo de partidiarios de Camacho anticiparon que no permitirían que su líder se presente a declarar porque lo consideran "un ataque" hacia el gobernador. Desde la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) lanzaron un comunicado en el que convocan a "la ciudadanía a una vigilia con el fin de evitar el viaje del gobernador".



El matutino El Deber también informó que en La Paz aparecieron muñecos colgados cerca de la Universidad Mayor de San Andrés con mensajes amenazantes hacia Camacho, los mismos ya fueron retirados por la alcaldía de la capital. "Facho encontrado Camacho colgado", dice una bandera al lado de un muñeco colgado con la imagen de Camacho que tiene una remera con una cruz esvástica en su frente.