Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias salen de gira y llegan a Rosario con su show Las chicas de la Culpa, el cual promete "una fiesta" en cada función. Estas cuatro comediantes y amigas se juntan para hablar sin filtro de todo: amor, sexo, citas, drogas, miedos, frustraciones y muchos temas más en una charla llena de humor y juegos donde aseguran que el público no va a parar de reírse. No se define como una obra de teatro ni como un stand up, sino que lo describen como una juntada con tus amigas más zarpadas. Cada función es única y con una temática diferente por lo que nada se repite. (Hoy, a las 19.30 y 21.30 hs, en el Teatro El Círculo)