"Nos vamos a divertir muchísimo, porque ya lo estamos haciendo", promete Flor Crocci para Mujeres que no, edición rock, que se presentará el próximo sábado, a las 20, en el Distrito Sur (Uriburu 637), con entradas a la venta en Alternativa Teatral. El espectáculo ensambla la puesta Los secretos de Esmeralda con la actuación de María Laura Silva y Sandra Yuyo, más la música de Flor Croci y Ani Bookx, todo bajo la dirección de Julieta Pretelli. "Es un proyecto artístico que cuestiona los mandatos sociales, culturales y medios hegemónicos", adelantan las artistas.

La confluencia de propuestas nació de encontrarse "unidas por el deseo de trabajar juntas, intercambiando lenguajes artísticos, para continuar reivindicando el lugar de la mujer en los escenarios, teniendo como resultado un espectáculo teatral con la fuerza y la potencia de la música en vivo", prometen las integrantes de Mujeres que no.

La primera parte del espectáculo es Los secretos de Esmeralda, una obra de humor que desde un salón de estilista presenta una mirada ácida sobre la estética y cómo influyen los mandatos y miradas sociales en las mujeres e identidades feminizadas. En un programa exclusivo, Esmeralda --una mujer “experta” en belleza--, acompañada de las músicas del grupo 50% Guiso, estarán a la espera de una nueva participante para transformarla. "¿Lo lograrán?", es la pregunta que plantean.

Las músicas traen la experiencia anterior de Alto Guiso, la banda que integraron Bookx y Croci, junto a otras dos músicas, y que hizo bailar a la ciudad.

"Con las actrices compartimos lugar de trabajo y me empezaron a contar que iban a actuar, cuando me dijeron que el espectáculo se llama Mujeres que no, me intrigó mucho, porque yo hice un tema que se llama Canción del No", cuenta Croci. Las actrices le hicieron la propuesta y prendió enseguida. "Me pareció excelente y yo la convoqué a Annie Bookx, para meternos de lleno con todas las mujeres en el escenario y fusionar estas disciplinas que tanta falta nos hacen. Estamos con las antenas prendidas para captar todo lo que haya en lo cultural, porque fue mucho tiempo de encierro y de no hacer nada", cuenta la notable música rosarina.

Además de la canción de Croci, harán otros temas propios, rememorarán la experiencia de Alto Guiso y presentarán su versión "fem" de Sucio y Desprolijo, de Pappo, con el título "Seca y Crocante". "Le cambiamos la letra. Andá agarrándote", se ríe Croci y contagia las ganas de divertirse.