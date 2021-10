El gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo este sábado que el objetivo de la medida de los viajes de egresados gratis para alumnos secundarios de la Provincia apunta a "fomentar el trabajo", "mover la economía de los pueblos" y promover "actividades castigadas".



Los viajes de egresados

"La idea de los viajes de egresados es fomentar el trabajo. Los que vayan de viaje van a gastar ese dinero en sectores de la Provincia que estuvieron afectados. Mueve la economía de los pueblos", afirmó en diálogo con AM 750. Agregó: "La medida fue criticada pero lo que se busca es que ese dinero se vuelque al consumo en las zonas turísticas".

“No queremos desembolsar dinero a través de subsidios, sino generando actividad. Los que vayan de viaje de egresados gastarán dinero en actividades que han sido muy castigadas”, sostuvo.

Subrayó que nunca se cerraron los comedores escolares y que aumentó el presupuesto en el área, en respuesta a quienes critican que no se trabajó en Educación. “Hay una mirada porteñocentrista que no entiende la realidad de la Provincia”, cuestionó.



Recordó que hay un 64 por ciento de la matrícula que va a escuelas públicas y que solamente un 5 por ciento de los alumnos va a escuelas privadas que no reciben subsidios del Estado provincial. “La adhesión al programa es voluntaria así que todavía no sabemos cuántas escuelas se sumarán”, respondió ante la consulta del costo total de la iniciativa.

Cierre de la causa judicial por el Memorándum con Irán

Además, consideró que la causa judicial por el Memorándum de Entendimiento con Irán “forma parte de un paquete de causas que armó el macrismo con el juez (Claudio) Bonadío” con el objetivo de “perseguir opositores”. Sentenció: “Es lo que conocemos como lawfare”.

Valoró la figura del fallecido excanciller Héctor Timerman, de quien aseguró haber sido "muy amigo” y recordó que “terminó falleciendo por culpa de esta falsa acusación”. También puntualizó que “la batería de causas inventadas ayudó a Macri a llegar al poder” y que la causa que se cerró “nos da la lección de que, a través de algunos sectores políticos y judiciales, se construyen prejuicios en la sociedad”.



Elecciones

De cara a las elecciones del 14 de noviembre en el marco de la pandemia, Kicillof expresó que “hay varios carriles por los que se mueve la sociedad: uno tiene que ver con la salida de la pandemia, que fue relevante en materia de humor social a la hora de votar”; y definió como “atípica” la campaña electoral.



La pandemia y las flexibilizaciones

“La baja de los casos permite nuevas flexibilizaciones que cambian el humor social”, estimó el mandatario provincial, que ponderó el avance de la vacunación, en un contexto de pandemia sumado al panorama económico adverso “que heredamos de Macri y Vidal”.



Subrayó que “el objetivo es claro: terminar con la vacunación y reactivar derechos”. "La vacunación nos ayuda asalir de la pandemia, pero no es que volvemos al primer casillero”, dado que el coronavirus “deja una situación económica y social distinta: habiendo una reactivación con niveles prepandemia, la distribución de la riqueza está peor que en la etapa anterior".



En cuanto al costo político que acarreó la crisis sanitaria, consideró: “Hemos estado en situación de tomar decisiones muy difíciles y esto genera desgaste, pero fue lo que se hizo en todo el planeta. Es mucho más profundo que lo electoral lo que está en juego”. Estimó que se busca una salida “lo más rápida y equitativa posible”.



Kicillof resaltó la llegada de los intendentes Martín Insaurralde y Leonardo Nardini a su gabinete. “Tienen trayectorias y gestiones destacables; nos permite trabajar más quirúrgicamente”, dijo al respecto.



“Se viene una etapa de reconstrucción”, apuntó de cara al futuro. “Esto es prácticamente una posguerra, hay mucho para reconstruir que va más allá de la cuestión electoral” y añadió que las internas de las últimas semanas han quedado superadas.



“Ahora se han tomado medidas para la reactivación”, afirmó, y valoró los impulsos hacia el turismo, “una actividad muy lastimada a nivel mundial” y que “en muchos municipios de la Provincia es prácticamente la principal actividad económica”.

Noticia en desarrollo