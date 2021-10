El expresidente Mauricio Macri volverá al país el próximo martes 19 de octubre, un día antes de la fecha de citación para declarar ante la Justicia; y se presentará en el Juzgado Federal de Dolores ante el juez Martín Bava en la fecha prevista. Así lo confirmó este sábado Hernán Lombardi.



“Llega el 19 y se presenta el 20”, dijo este sábado el candidato a diputado nacional por Juntos y actual secretario de Movilización del PRO en declaraciones radiales. El juez Bava citó a Macri a declaración indagatoria en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a los familiares de la tragedia del submarino ARA San Juan, en la que fallecieron los 44 tripulantes en noviembre de 2017.



La fecha fue reprogramada, dado que Macri no se presentó a la audiencia convocada para el jueves en la causa. El ARA San Juan se hundió frente a la costa de Chubut cuando navegaba desde Tierra del Fuego rumbo a Mar del Plata. Los restos fueron hallados en noviembre de 2018 y en esos meses se habría llevado adelante el espionaje a los familiares.



La indagatoria (principal acto de defensa con el que cuentan los imputados) debió postergarse porque el exmandatario se encuentra en Estados Unidos, donde anunció que dará clases sobre liderazgo. Según reveló en una carta que le dirigió al juez la presidenta del PRO Patricia Bullrich no estaba en los planes de Macri regresar al país antes de fin de mes.



El expresidente aún no presentó abogado en el expediente en el que está imputado desde el inicio de la investigación, aunque se presume que en los próximos días asumirá el cargo el letrado Pablo Lanusse, quien ya lo defiende en otras causas.



Sobre su estadía en Estados Unidos, Lombardi contó a CNN Radio que tiene una agenda cargada: “Macri fue a recibir un premio en Nueva York. Fue a presentar su libro en Miami. Está inaugurando una nueva cátedra de economía que va a empezar el año que viene y tiene que ir a la Fundación FIFA en Qatar”.