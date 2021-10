El gobernador bonaerense Axel Kicillof y su gabinete salieron a defender la medida anunciada de financiación de viajes de egresados, frente a las críticas de la oposición de Juntos Por al Cambio. "La oposición dice no a todo pero nosotros gobernamos para seguir adelante", señaló Kicillof en sus redes reforzando el anuncio que apunta a fortalecer el sector turístico, uno de los que más sufrió las consecuencias de la pandemia de Coronavirus. El vicejefe de gobierno porteño y candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, había criticado la medida y argumentó que "con esa plata se podrían comprar 150 mil computadoras para que puedan estudiar nuestros jóvenes. Se pueden hacer 28 escuelas secundarias".

"Si le preocupa tanto la educación y cuántas computadoras podrían comprarse con los recursos destinados a estas políticas, por qué no nos explica los motivos por los que el presupuesto educativo en CABA disminuye año tras año o por qué discontinuaron el Plan Conectar Igualdad", afirmó el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, apuntando a las críticas de Santilli. "La oposición pretende que sólo los estudiantes que puedan pagarse un viaje de egresados tengan derecho a conocer otros lugares, paisajes, realidades y compartir experiencias únicas al finalizar el ciclo lectivo. Nada nuevo para quienes siempre defendieron los privilegios", agregó el funcionario.

Luego de que el gobernador anunciara la medida destinada a ayudar a los estudiantes con menor poder adquisitivo y sus familias, la oposición macrista salió al cruce para criticarlo. El vicejefe de gobierno porteño publicó en sus redes sociales que estaban "viendo en estas semanas un espectáculo espantoso, donde se regalan heladeras, bicicletas, de la noche a la mañana se terminó la pandemia, hacen un acto de 40 mil personas donde violaron los propios protocolos que ellos hacen. Y ahora regalan viajes de egresados". A su vez se preguntó si "¿Esas son las prioridades del Gobierno? ¿En vez de buscar a los 500 mil pibes que abandonaron la escuela? ¿En vez de hacer cumplir los 180 días de clase que necesitan nuestros hijos? Están subestimando a la sociedad argentina y a los bonaerenses", apuntando a las necesidades del sector educativo.

"Estamos felices de hacer anuncios que reparen, que impulsen y que nos ayuden a renacer como pueblo después de la pesadilla de la pandemia. La oposición dice NO a todo pero nosotros gobernamos para seguir adelante", señaló en su cuenta de Twitter el gobernador bonaerense retuiteando además la respuesta de Costa hacia Santilli. El ministro salió al pie de la crítica de Santilli y señaló: "No salgo de mi asombro por la inexplicable indignación del candidato @diegosantilli con las medidas recientemente lanzadas por el gobierno de la PBA. Y más me sorprende su repentina preocupación por la educación. Pero veamos qué se esconde detrás de tanto cinismo y oportunismo".

En plena campaña electoral de cara a las elecciones que se realizarán el 14 de noviembre y que definirán la composición de ambas cámaras en el Parlamento a partir del 10 de diciembre, Costa le apuntó a la alianza de macristas, radicales y aliados, al afirmar que "mientras la oposición le dice que no a todo y trata de sacar rédito político de la pandemia, nosotros trabajamos para sacar a la provincia y al país adelante después del desastre que nos dejaron". El funcionario destacó que "a la vez cuestionan iniciativas destinadas a impulsar la reactivación del turismo, uno de los sectores más castigados por la pandemia. Claramente no les importa la gente ni se preocupan por quienes la vienen pasando mal y necesitan de un Estado presente para salir adelante".

También había salido a defender las medidas en sus redes la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "Ahora si Axel subsidia con 30 mil pesos el alojamiento y transporte del viaje de fin de curso de los secundarios de PBA, medida a dos bandas para los sectores más castigados por la pandemia, transporte de larga distancia y Hoteles de la Provincia, eso sí es “un regalo” andaaaá…", apuntó la dirigente con ironía ya que en un tuit anterior aludía al blanqueo de 35 millones de dólares que la familia del ex presidente Mauricio Macri concretó durante su presidencia.