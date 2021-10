La vacunación contra la Covid entra en la recta final. En algunos distritos casi no quedan mayores de 18 para aplicarles segundas dosis y el país ya figura, por ejemplo, por encima de Estados Unidos en los porcentajes de vacunación. También se está terminando de vacunar con la primera dosis a los adolescentes, una meta que podría lograrse esta misma semana o la próxima, a más tardar. Finalmente, arrancó la vacunación de chicos de tres a 11 años: el ritmo es más lento porque hay todavía alguna reticencia. Pero en Provincia de Buenos Aires ya se inscribieron 650.000 niños y se dieron turnos a chicos con enfermedades previas, pero también a los que no tienen ninguna comorbilidad.

La recta final de la vacunación

La Argentina tiene más que suficientes Oxford/AstraZeneca y Sinopharm como para terminar de vacunar a todos los que recibieron primeras dosis de esas vacunas. Este fin de semana llegaron 3.300.000 dosis del laboratorio que tiene sede en Cambridge, Inglaterra, pero que la sustancia activa se produjo en la Argentina, en el laboratorio mAbxience de Garin del Grupo Sigman. Las vacunas se terminaron en México, tal cual se acordó entre los presidentes Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador.

Tras las grandes dificultades con los controles de calidad, el laboratorio mexicano Liomont está terminando partidas día tras día. Entre el 14 y el 22 de este mes llegarán otros dos millones de vacunas y del convenio original sólo faltarán dos millones para completar los 22 millones comprometidos.

Con la cantidad de vacunas que llegaron y las que van a llegar, se completarán todas las segundas dosis que faltan.

Respecto de Sputnik V, dosis 2, el Laboratorio Richmond, de Marcelo Figueiras, tiene terminadas más de cuatro millones y se está esperando que el Instituto Gamaleya le dé el visto bueno a las muestras que se enviaron a Moscú. La impresión es que serán autorizadas esta semana, con lo que, a más tardar, se completará el esquema de Sputnik, o durante el fin de semana o en los primeros días de la semana próxima.

De esa manera, se concluye la etapa de vacunar con las dos dosis a todos los mayores de 18, un verdadero hito al que siempre apuntó la ministra Carla Vizzotti.

La vacunación a adolescentes

Tanto el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, como su par porteño, Fernán Quirós, sostienen que se terminará de vacunar a los adolescentes durante el próximo fin de semana o en la semana que se inicia el lunes 18. El país ya cuenta con una cantidad suficiente de vacunas Pfizer que no sólo permiten redondear la aplicación de las primera dosis, sino que de inmediato se avanzará en completar el esquema de quienes hayan cumplido 28 días de la aplicación de la dosis inicial.

El distrito porteño resolvió mandar muchas citaciones para el sábado y el domingo a fin de evitar que los jóvenes de 11 a 17 falten a clases. Todo indica que en noviembre estarán todos los adolescentes con ambas dosis aplicadas.

La vacuna para los chicos

Este martes arrancó la vacunación de niños en todo el país. El arranque no es fácil. En primer lugar, por las dudas que sembró la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) que hizo público un comunicado pidiendo más información, cuando se podía cursar el pedido de manera menos ostentosa y, en todo caso, resolver después.

También conspira contra la vacunación de chicos el cuadro de fuertísima baja en la cantidad de contagios y fallecimientos. Ya hubo un día de menos de 10 fallecidos y varios días en que se registran menos de 20 muertes por covid en todo el país. En ese ambiente, todo parece menos urgente.

En la Provincia de Buenos Aires, no obstante, ya se inscribieron 650.000 niños y el Ministerio de Salud envió citaciones para chicos con enfermedades previas y sin enfermedades previas. En CABA la inscripción fue únicamente para niños con comorbilidades y hasta el momento se anotaron 3.000. Quirós ya dijo que antes de abrir la inscripción para chicos sanos, terminará con las segundas dosis y con la vacunación de adolescentes.

En cualquier caso, el país cuenta con las dosis de Sinopharm necesarias para vacunar a todos los chicos y la ministra Vizzotti ya dijo que que el objetivo es que los niños tengan el esquema completo antes de fin de año.

El resultado de la vacunación

El resultado de la campaña de vacunación no sólo demuele aquella tapa de Clarín que pronosticaba que en 2021 no iba a haber vacunas para los argentinos de 18 a 60 años, sin enfermedades previas. En el mapa de vacunación mundial que publica The New York Times, Argentina ya figura por encima de Estados Unidos y de numerosos países europeos, como Suiza, Austria o Grecia, pero además está casi en la misma situación que Alemania. Como la oposición y los antivacunas fracasaron en su ofensiva, es muy probable que el país termine con los mayores índices de vacunación del mundo entero.