La justicia de San Martín de los Andes investiga el accionar de los prefectos que participaron en un rescate en el Lago Lácar luego de que un turista de 28 años se arrojara a las aguas heladas y muriera ahogado. El episodio ocurrió frente a la presencia de testigos, que reprocharon la poca reacción de los efectivos para intentar rescatar al hombre.

Las imágenes son estremecedoras: el hombre intenta mantenerse a flote ante la mirada atónita de otros turistas que le piden que “patalee” y aguante hasta que lleguen los prefectos. Los presentes notan como el rostro del joven comienza a ponerse morado. Las brazadas pierden fuerza y el hombre empieza a hundirse.

“Agarralo del pelo ¡Metete al agua!”, le grita un hombre al prefecto que se acercó en la lancha hasta el lugar pero que parece no ver el cuerpo. Los efectivos tardan en reaccionar. El cuerpo ya no se ve a simple vista. Todo el episodio fue capturado por los testigos y el video no tardó en viralizarse.

Luego de que se difundieran las imágenes, el fiscal Maximiliano Bagnat decidió abrir una investigación para determinar si el accionar de los integrantes de la Prefectura fue el correcto o si hubo inacción o impericia. El Ministerio de Seguridad, de quien depende la Prefectura, también abrió un sumario interno.

El hecho ocurrió el lunes feriado cuando un hombre de 28 años, de nacionalidad paraguaya, llegó hasta el muelle, se sacó la ropa y se tiró al agua. "Se sacó la ropa, se fue hasta la cabecera y se tiró al agua, dejó todas sus pertenencias en el lugar", explicó el prefecto Miguel Rodríguez, en declaraciones a LM Neuquén. Desde la fuerza consideraron que se trató de un suicidio.