En el Mundial Qatar 2022 la sanción de la posición adelantada podría ser sancionada por el uso de la tecnología, con el objetivo de acelerar la "toma de decisiones" y no demorar el juego, como ocurre actualmente con el sistema del videoarbitraje (VAR), según lo que planifica la FIFA.

El diario español Mundo Deportivo adelantó este miércoles que la FIFA prepara "un cambio revolucionario con el fuera de juego, que llega después de la polémica final de la Liga de Naciones entre España y Francia en la que los galos se llevaron el título con un gol polémico".

Al respecto, Arsène Wenger, encargado del Desarrollo Global de la FIFA, adelantó que "la idea es seguir avanzando en la velocidad de la toma de decisiones, particularmente en términos de fuera de juego". El exentrenador del Arsenal ingles señaló en declaraciones a la revista Goal que "en el Mundial de 2022 estaremos mucho más capacitados para tomar decisiones de fuera de juego muy rápidas. Detendrá menos el juego porque eso es de lo que se puede culpar al VAR". "Hay muchas posibilidades de que el fuera de juego se automatice para Qatar 2022. Será el próximo gran avance del arbitraje", agregó.

El dirigente subrayó que la nueva decisión "no va en contra del VAR, que sigue siendo positivo, porque si se anunciara mañana que se quita el VAR la gente estaría en contra. El VAR es un proceso nuevo y la gente de dentro del VAR puede no estar al nivel de los árbitros. Mejorará con los años ya que es una ayuda útil y debe permanecer para tomar decisiones más justas", sintetizó el ex entrenador.