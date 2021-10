La Real Academia Española define casta en su primera acepción como "ascendencia o linaje". Javier Milei, el candidato a diputado nacional de Avanza Libertad, no dejó de repetir esa palabra y falacia --definida por la RAE como "engaño, fraude o mentira"-- durante todo el debate que mantuvo en TN con María Eugenia Vidal, Leandro Santoro y Myriam Bregman. Y se convirtió en tendencia en Twitter porque abusó un tanto del término. En otras palabras, lo gastaron. "Milei sigue bardeando a la casta política a segundos de formar parte de ella", tuiteó la usuaria La Inca. "Juguemos a algo, cada vez que Milei dice `casta´ nos tomamos una raya", posteó Pablo. "No sé qué problema tiene conmigo Milei. Me nombra todo el día", tuiteó una usuaria que eligió ponerse de nombre La Casta en la red social.

Otro usuario posteó una meme de Los Simpson en la que un empleado le dice al señor Burns "claro, señor Milei, todo es casta" y afirmó: "Milei prendió atacando a la `casta política´ como si él fuera un artesano hippie".

Un usuario posteó: "Un bot de Milei que tuitee combinaciones de "si", "digamos", "es decir", "falacia", "casta" y "o sea".

Alguien ficcionó un diálogo con sus asesores.

--Milei: ¿Cómo vengo?

--Asesores: bien, bien. Seguí con lo de casta, lo dijiste muy pocas veces.

"A Milei le sacan las palabras casta y falacia y le agarra un ACV", ironizó un televidente del debate.

Y alguien le recordó su pasado al subir a la red una nota en la que el economista decía: "Menem fue el mejor presidente de la historia". Le agregó a la nota el siguiente texto: "Es una falacia que Milei esté en contra de la casta política".

El candidato logró en el debate más que 15 minutos de fama y convertirse en tendencia en Twitter, habrá que ver si para conseguir votos o sacar chapa de ridículo.

El tiempo acomoda las cargas.