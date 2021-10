Hard rock desde Rosario y para el mundo, puede decirse y con razón. La (gran) novedad del grupo Bangkok, la explica su líder y compositor Pablo Vitantonio a Rosario/12, y es así: “Todo surgió el año pasado, durante la pandemia, cuando no podíamos tocar. Nos contactó un medio de Inglaterra para una nota en una revista dedicada al género, de primera línea, que tiene tirada en toda Europa. Después surgió una review de un EP (Remix, 2020) que sacamos a los dos meses. Fue entonces que le pregunté a la gente de la revista si había alguna posibilidad de mandar a los sellos nuestro material para ver la posibilidad de editarlo. Me dijeron: ‘No. Imposible. Cantan en castellano’. Bueno, ok. Me encerré y reescribí todas las letras. Y luego les dije: ‘Esto es lo nuestro’. El tema fue así”.

De esta manera, Bangkok firmó recientemente contrato con el sello WormHoleDeath Records para la edición del álbum Madness, cuya fecha de lanzamiento está prevista para el 12 de noviembre, tanto en formato físico como digital. Un acontecimiento que significa, cómo no, una nueva e inminente etapa en la trayectoria del grupo que integran Pablo Vitantonio (guitarra y voz), Luciano García (guitarra), Sergio Álvarez (bajo) y Luciano Rubi (batería). Madness, justamente, es la edición en inglés del segundo trabajo de Bangkok –Locura (2020, DBN Records)–, luego del iniciático Señales (2015, Icarus Music).

Pero de vuelta al relato de Vitantonio: “En febrero y marzo grabé todo en inglés y le acerqué el material a este periodista, para que lo ofreciera. Así surgió el interés de uno de los sellos –WormHoleDeath Records–, que tiene distribución internacional. Firmamos contrato y ya nos mandaron, con la agente de prensa, una agenda de actividades. El 20 de septiembre se lanzó la noticia, ahora están enviando el link con el disco a los medios, para que lo escuchen y hagan la review, el 4 de noviembre sale un lyric video, y el 12 de noviembre se edita el disco en formato físico y digital. Esa fue la historia y estamos muy contentos, es algo bastante novedoso porque no hay muchas bandas que editen discos en otro idioma y en un sello internacional. Esperamos que sea el principio”.

-El idioma como una barrera, pero también como una posibilidad.

-Si te ponés a pensar, hay un Rammstein que canta en alemán, en su época Barón Rojo sacó sus discos y tuvo alguna fama, y Rata Blanca llega a Iberoamérica pero su público no es el anglosajón. Hay cantidad de bandas de Alemania y Suecia, y todos cantan en inglés. El idioma debía ser éste, y era la única posibilidad de una edición internacional.

-En este sentido, por tu orientación musical debés una relación familiar con el inglés.

-Yo soy autodidacta del inglés gracias a la música. Para mí es más fácil hacer las letras en inglés antes que en castellano. Es más, los primeros demos de Bangkok, de 2014 y 2015, estaban en inglés, hasta que vino alguien y me dijo “no, hacelos en castellano porque en inglés no te van a dar bola”. Bueno, los volví a hacer en castellano. ¡Y después surgió esto! Las letras no están traducidas, sino que tienen un formato nuevo, sacando algunas cositas puntuales como el título del álbum, porque las palabras quedaban justas: “locura” por “madness”. Lo único que se reemplazaron fueron las pistas de voz, el resto quedó igual.

Impulsor del proyecto y fanático de toda la vida del hard rock, Pablo Vitantonio comenta que “la recepción de los integrantes del grupo fue excelente, no hay manera de no ponernos contentos, la alegría es inmensa. Entre otras cosas, tuvimos que trabajar la artística; para la edición digital de Locura fue suficiente con la tapa, es lo que necesitan las plataformas digitales, pero ahora para la edición física tuvimos que hacer un booklet, la parte interna de la caja, la contratapa, al dibujo que va en el disco hubo que darle un trabajo mayor, y hacer una nueva sesión de fotos para acompañar la salida, lo cual está bárbaro”.

-Y bueno, vos sos hijo del disco.

-Es lo que nos gusta, y como este sello tiene oficinas en Estados Unidos, Europa y Japón, es justamente en Japón donde el disco va a salir con la obleíta que acompañaba a las ediciones japonesas clásicas que vimos siempre, y eso está buenísimo para nosotros, que somos artistas chicos, de una banda relativamente under.

-Se abre todo un mundo de posibilidades.

-Ya al lanzarse la gacetilla y ser compartida en las redes, la ves en alemán, italiano, francés, inglés, y por supuesto en castellano. Verlo en esa diversidad de idiomas son cosas que no dejan de sorprenderte para bien, porque sabés que es el principio. Ahora estamos pre-produciendo el tercer disco, y todas las letras van a ir en castellano y en inglés, cosa de no dejar escapar nada.

-¿Cómo surgió Bangkok?

-Yo venía tocando en otras bandas y por esas cosas del destino mismo se abrió la posibilidad de hacer una grabación. Empecé a experimentar en el estudio con el productor de todos los discos, que es Santiago Pagura, y una cosa llevó a la otra. Hicimos los demos y como no tenía cantante lo hice yo, empecé a cantar y a trabajar con la voz. Había que encontrar músicos para salir a tocar en vivo, y quienes se sumaron son gente conocida. Y luego vino la segunda parte, la de grabar. Fue todo muy rápido, en pocos meses hicimos todo y ya en octubre de 2015 estaba editado Señales. De ahí en más vino una serie de presentaciones en Rosario, Buenos Aires, y comenzamos a trabajar en la composición del segundo disco, siempre tratando de mantenernos activos en diferentes frentes. La búsqueda es incesante. A Madness lo vamos a presentar en Rosario el domingo 21 de noviembre, víspera de feriado, en Capitán Bar (Mendoza entre San Martín y Maipú).