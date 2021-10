Newell’s no puede detener su sangría de puntos en el torneo y aún le quedan nueve partidos por jugar. El equipo agoniza entre derrota y derrota, la última de ellas ayer ante Gimnasia en La Plata. La dirigencia está obligada a plantearse hasta cuándo va a sostener a Fernando Gamboa como entrenador. Porque el equipo no da ninguna respuesta, corre sin orientación, es un puñado de voluntades más el talento de Scocco. Muy poco para ganar. Y suficiente para perder, incluso cuando el rival no hace méritos para quedarse los tres puntos. Gimnasia hizo un gol, facilitado por torpezas defensivas de Newell’s, y le alcanzó para quedarse con todo sin siquiera sufrir en el tramo final.

En Newell’s no hay razón alguna para creer que Gamboa puede sacar al equipo de la crisis que arrastra desde hace años. No aparece ninguna respuesta, los cambios se suceden y todo sigue igual. Un equipo sin convicción, débil en sus intenciones y que ayer dejó de pelear una vez que Gimnasia hizo el gol, sobre el final de la primera parte.

El talento de Scocco no alcanzo para reaccionar. Foto: Télam.

Porque todo lo que hizo la Lepra ante el Lobo fue un inicio de partido con ganas de atacar pero sin más ideas que depender de la inspiración de Castro o de un remate de Belluschi que Rey desvió. El partido era parejo pero Newell’s no encontraba el juego, incluso ante la tentación de tener enfrente un rival con limitados recursos. O, mejor dicho, Newell’s tenía incluso menos aptitudes que Gimnasia, lo que explica la gravedad de su situación.

Es que además de un remate cruzado de Castro, y algunos jugadas de Scocco que no tuvieron final, el equipo de Gamboa fue inofensivo y cometió errores defensivos que no son propios de la categoría. Gimnasia encontró el gol en un despeje de su propia área, en un tiro de esquina a favor de los rojinegros. La pelota le cayó a Carbonero en mitad de cancha y desde ahí se fue solo al arco, sin resistencia, con Newell’s muy mal parado. El colombiano tocó cruzado ante la salida de Macagno y puso al local en ventaja.

La continuidad de Gamboa se hace difícil de sostener por todo lo pasó en el segundo tiempo. Newell’s nunca reaccionó. Se resignó a perder sin ofrecer mayor resistencia. Gimnasia se encaminó al triunfo sin pasar mayor zozobra y no goleó porque no se lo propuso. Es que a pesar de que Newell’s perdía, no generó una sola jugada de gol. La ineptitud del equipo para generar juego lo condenó a sumar otra derrota. Un tiro de Sabbag que desvió Rey, sin mayores problemas, fue todo lo que hizo. Ningún cambio sacó a la Lepra de su antipatía por el juego. Pérez García mantuvo el ritmo del juego con su experiencia y la Lepra llegó acumuló así la séptima derrota en once partidos jugados. Números que hacen insostenible la continuidad del técnico.



1 Gimnasia

Rey

Gerometta

Morales

Coronel

Licht

Pérez Gacía

Cecchini

Aleman

Carbonero

Rodríguez

Holgado

DT: Néstor Gorosito





0 Newell’s

Macagno

Acevedo

Lema

Canale

Negri

Belluschi

Calcaterra

Comba

Castro

Cristaldo

Scocco

DT: Fernando Gamboa

Gol: PT: 41m Carbonero (G).

Cambios: ST: 16m Garro por Comba y Compagnucci por Acevedo (N), 23m Colazo por Rodríguez (G), 25m Sabbag por Beluschi y González por Cristaldo (N), 29m Cocimano por Holgado (G) y 41m Fratta por Carbonero (G) y Giani por Negri (N).

Árbitro: Diego Abal

Cancha: Estadio Único