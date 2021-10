Vecinos del pueblo de Rivadavia Banda Sur, ubicado en el departamento Rivadavia, empezaron el 4 de octubre pasado a colectar firmas en una nota que será elevada al Ministerio de Salud Pública de Salta para pedir que se envíen más médicos, dado que el viernes último había uno solo para atender a una población de 5.600 personas.

El gerente del Hospital, Luis González, sostuvo ante Salta/12 que el viernes se reincorporó a la institución un médico que había sido trasladado al vecino pueblo de La Unión, dado que el Hospital de ese pueblo estaba sin ningún profesional que atendiera las necesidades sanitarias.



Alejandra Godoy, vecina de la localidad de Rivadavia, contó que la desesperación de los vecinos se debe a que solo contaban con el médico clínico, que todos los días otorga entre 10 y 15 turnos para atender a otras tantas personas, además de ocuparse de las urgencias y de tener a su cargo la visita a las personas que están con internación y las derivaciones que se puedan hacer al Hospital San Vicente de Paul, de Orán. Sucede que en el departamento Rivadavia los hospitales son de menor complejidad, por lo cual se convierten en sistemas sanitarios de paso para derivaciones a los hospitales de Tartagal, en el departamento San Martín; Orán o Salta Capital, dependiendo cuál quede más cerca y el servicio que se precise.

La vecina contó que el médico está con problemas de salud, por lo que debía viajar más de 370 kilómetros a Salta Capital para hacerse ver. “Pero en tres ocasiones ya perdió el turno porque debía ver a los pacientes del pueblo”.

El inconveniente surge cuando debe acompañar derivaciones, como las de las embarazadas que precisan de cesáreas. “Él debe acompañarlas y entonces el Hospital se queda a la deriva”, sostuvo Godoy.

Recordó que tiempos antes, cuando la cantidad de personas que se atendían en este Hospital era mucho menor, había 4 médicos y 2 odontólogos. Y ahora, con más demanda, y con un solo médico, es imposible dar abasto.

Un pedido “de siempre”

El gerente del Hospital afirmó que el pedido de más médicos es “de siempre”, al añadir que el problema no es del Ministerio de Salud, sino que no hay profesionales que quieran trabajar en la zona, distante más de 370 kilómetros de la ciudad de Salta y con caminos con tramos de tierra.

Luis González aseguró que en septiembre el Hospital quedó con un solo médico porque otro que también atendía tuvo que ser trasladado al Hospital de La Unión que estaba sin profesional alguno. Además, el especialista estaba contratado. “Pero ya le salió la designación y tuvo algunos inconvenientes pero hoy (por ayer), se reincorporó al Hospital”, dijo. “Entonces ya tenemos dos médicos”.

En cuanto a las ambulancias, afirmó que cuenta con 4, pero dos de ellas suelen tener desperfectos y cuando una está en el taller la otra está en condiciones de funcionar. Las otras dos “son nuevas”, dijo.

“No es que el Ministerio no derive médicos, sino que no hay quien tenga predisposición de trabajar en Rivadavia Banda Sur donde hay que estar disponible de lunes a domingo y de manera exclusiva”, afirmó el gerente, que es además el único odontólogo en el Hospital. Afirmó que él mismo habló con 20 médicos de manera personal para conseguir que vayan al pueblo pero “sin éxito alguno”.

“Es un pueblo al que para llegar hay que ir por caminos de tierra y además tiene problemas con el agua. Y en esas condiciones es difícil que un médico quiera venir”, sostuvo al añadir que el Hospital cuenta con cuatro viviendas destinadas a especialistas médicos que se trasladen a trabajar en esa localidad.