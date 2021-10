Varios allegados al expresidente estadounidense Donald Trump se negaron a comparecer ante la comisión de la Cámara de Representantes que investiga la asonada contra el Capitolio del 6 de enero, limitando la posibilidad de que altos funcionarios rindan cuentas. Steve Bannon, exasesor del multimillonario republicano, y el exconsejero de seguridad Kash Patel debían comparecer el jueves, mientras que el exjefe de gabinete Mark Meadows y Dan Scavino, antiguo responsable de las redes sociales, lo harían al día siguiente.Sin embargo, ninguno se presentó después de que Trump invocara el derecho del poder Ejecutivo a mantener cierta información en secreto para evitar que declararan, lo que pone de manifiesto los límites del Congreso para realizar investigaciones cuando los líderes se niegan a rendir cuentas. Quienes critican a la comisión investigadora argumentan que el Congreso no logrado impedir que Trump obstruya la investigación.En repetidas ocasiones, la comisión prometió mano dura con quienes no acudan a sus citaciones y anunció cargos contra Bannon.Pero hasta ahora la comisión sólo ha conseguido pequeñas victorias. El exfiscal general Jeffrey Rosen, por ejemplo, testificó que Trump presionó para involucrar al Departamento de Justicia en la campaña de desinformación del expresidente sobre el supuesto fraude electoral.- "Golpe en cámara lenta" -Fiona Hill, investigadora de la Brookings Institution y antigua asesora del exmandatario, dijo el miércoles que el desafío de Trump al Congreso y sus mentiras sobre el fraude electoral son un "golpe de Estado en cámara lenta".El Congreso tiene varias vías legales para impedir las maniobras del bando de Trump. Pero el otrora estrella de la televisión también tiene varias opciones. La Suprema Corte dictaminó que los presidentes tienen derecho a mantener la confidencialidad de ciertos documentos y conversaciones, y Trump no es, ni mucho menos, el primero que se escuda en eso. La primera vez que invocó estas prerrogativas del Ejecutivo fue en 2019, para negar al Congreso el acceso al informe completo del exfiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.