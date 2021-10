El Sindicato de Vendedorxs Ambulantes (SIVARA) junto a familiares y organizaciones sociales convocan a marchar a las 8 por la libertad de más de 60 manterxs y fruterxs detenidxs, desde el sábado luego de una represión policial. La concentración será en la Universidad Nacional de Salta y desde allí partirán a la Ciudad Judicial.

El abogado Alvaro Arias presentó un pedido de exención de detención para la secretaria general de SIVARA, Rosa Girón (57), y también un habeas corpus por dos adolescentes, una de ellas de 15 años, que está embarazada y se encuentra golpeada. Este último recurso se hizo junto a la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos, Maria Morales Miy, y la madre de una de las chicas.

Este lunes está prevista una audiencia de imputación para las personas adultas, que a diferencia del número manejafdo por los propios ambulantes, el Ministerio Público Fiscal informó que son 31 los detenidos.

La encargada de la audiencia será la fiscala interina María Guzmán, que los imputara por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad agravado. También habrá otra audiencia en el juzgado de menores 2 por lxs adolescentes detenidxs, ambas se fijaron en el mismo horario a las 9. La jueza de Garantías Ada Zunino dispuso que las personas detenidas sigan en esa condición durante el domingo y les atribuyó el delito de "desobediencia funcional" ante órdenes dadas por la Policía.



En la mañana del domingo familiares y también desde SIVARA junto vendedorxs ambulantes se concentraron en la ciudad judicial para reclamar por la libertad de lxs detenidxs. Familiares dijeron a Salta/12 que en la Alcaidía no les permitieron verlxs ni alcanzarles abrigo, alimentos, agua mineral y medicamentos. La vocera de SIVARA en estos momentos, Mabel del Milagro Sarmiento, convocó a la movilización de este lunes en la ciudad judicial.

La hija de Rosa Girón, Maruth Ahuerma, dijo que la acusación contra su mamá y lxs demás detenidxs sería por resistencia a la autoridad. Indicó que concentrarán este lunes "para exigir la liberación de todxs porque se está hablando de que si no lxs liberan pueden quedar adentro entre 15 o 20 días".

La joven contó que ayer se concentraron en la mañana en la ciudad judicial, que la policía lxs filmó mientras estaban allí y se terminaron yendo pasadas las 13 horas. "No pudimos ver a nadie. A mi madre no la pudimos ver. Fue ahorcada, cuando la subieron al carro (el sábado) y estaba dolorida. Ella tiene un problema en los ojos, tiene que ponerse un líquido especial, no nos dejaron ingresar eso, tampoco abrigo, ni comida", sostuvo. Girón tiene dos hijos adolescentes a su cargo que esperan por ella.

Ahuerma denunció que las mujeres estuvieron incomunicadas luego de la detención del sábado, y se las sometió "al traslado ilegal constante"; "sin brindarnos información, a mi mamá la detuvieron a las 14:45, pero supimos a las 20 donde estaba". A las mujeres se las llevaron a la Comisaría de Vaqueros, luego las volvieron a hacer circular a la madrugada y las trasladaron a la Alcaidía.

"De los varones se sabía que los tenían en Ciudad Judicial desde las 17 o 18 horas y los trasladaron a los chequeos médicos", sostuvo. La joven indicó que al menos tres de las mujeres detenidas "tienen bebés recién nacidos" y una está embarazada, además muchas "tienen hijos a cargo".

El letrado miembrx de la Gremial de Abogados y Abogadas y de ALFA, Álvaro Arias, es representante legal de Girón, contó que pudo verla el sábado por la noche en la comisaría de Vaqueros y esta mañana en la Alcaidía. También indicó que la mujer tenía molestias en el cuello.

"Espero que con la presentación que hicimos le den la libertad", sostuvo, respecto a un pedido de exención de la detención. Arias dijo que el delito por el que acusan a Girón "es excarcelable", y además ella tiene "arraigo, no hay peligro de fuga". "(La detención) Es una práctica de disciplinamiento porque es dirigente de SIVARA", expresó.

Sarmiento dijo que estuvo durante la represión policial y la rescató un frutero. "Yo lo viví, he estado cuando venían arrasando con todo con las cachiporras, tiraban gas pimienta. Había mujeres embarazadas. Se llevaron a gente que estaba pasando por el lugar, que estaban al costado de la pared, algunos no eran vendedores, hubo gente que nos quería defender y se la llevaron", contó la referenta.

"La policía se llevó a una mamá que estaba con la hija de 10 años en la (avenida) San Martin y (calle) Florida. La chiquita quedó parada ahí, fue socorrida por otras compañeras", recordó Sarmiento. Dijo que hay niños golpeados por la fuerza policial. La referenta explicó que muchas de las mujeres que maternan solas y tienen como ingreso la venta ambulante, llevan a lxs chicxs a donde ponen sus mantas porque no tienen con quien dejarlxs y en esa situación en que esperaban hacer unos pesos por el día de la madre fueron sometidxs a estos hechos violentos de parte de las fuerzas del Estado. Estimó que había entre 200 y 300 policías.



"Hay una persecusión política", manifestó Arias y destacó el apoyo a nivel nacional ya que pudieron presentar un habeas corpus con la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Morales Miy quien se presentó como accionante junto a la mamá de la adolescente de 15 años que fue trasladada al igual que otra adolescente al Hogar de Tránsito de la Dirección de Justicia Penal Juvenil dependiente de la Subsecretaria de Política Criminal, que a su vez depende de la Secretaria de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta.



Arias explicó que planteó la inconstitucionalidad de la detención de la adolescente de 15 años, que es inimputable. "Además está embarazada, no le hicieron ningún examen preliminar. Dicen que le pegaron , la golpearon. Según la madre pasaba por el lugar, no es vendedora y quedó involucrada. La otra chica está incomunicada" sostuvo el letrado. Además hizo incapié en la gravedad de que se detenga a menores de edad.

"En Vaqueros la llegué a ver a mi hija, tenía el ojo hinchado, también la frente, vomitó dos veces en mi presencia, le habían pateado la cabeza, le dolía (...) Me contó que pasó por médico legista de la Alcaidía y le dijo "usted no tiene nada" pero mi hija estaba estaba toda golpeada", relató a Salta/12 la mamá de la adolescente de 15 años.

La madre es vendedora ambulante, dijo que estaba por las calles Ituzaingó y Caseros, y no se había enterado de la represión que había a algunas cuadras de ese lugar por la avenida San Martín. Relató que había mandado a comprar fiambres a uno de sus hijos (menor de edad) primero y como no regresaba fue su hermana de 15 a buscarlo y allí es cuando pasó por la San Martín y se la llevaron detenida. El chico regresó pero luego la hija no volvía y la madre se enteró a las 17recién de la detención porque le avisó una vecina, y después lo confirmó llamando al 911. Indicó que fueron 6 policías a su casa y le dijeron que la chica estaba en la comisaría 2, ella fue hasta allí pero le contestaron que no estaba y le indicaron que la buscara en la comisaría de la localidad de Vaqueros, cercana a la Capital.

Al pedir explicaciones a la policía de Vaqueros, la mamá dijo que le respondieron: "por orden de la jueza su hija se va a una casa hogar". Además relató que estando en la comisaría la amenazaron, cuando hablaba con su hija, para que se callaran o también la detendrían a ella por "entorpecer" a la autoridad. En el hogar, "no me dejaron verla, ni entrar, está aislada, me dijo la celadora de la puerta. Me encontré con la mamá de la otra menor de edad, de 17 años, tampoco la pudo ver", contó. Como si eso no fuera poco para una madre, alrededor de las 22 del sábado también se enteró que la policía tenía detenido a su hijo mayor de 19 años. "Es un abuso de autoridad completamente", sostuvo la madre.

"Todo fue un obrar mal hecho. Estamos realizando una acción penal por incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos y vejaciones agravadas contra la policía, recopilando pruebas para esto", añadió Arias.



Al respecto se informó que el fiscal de Derechos Humanos, Gabriel González, ordenó distintas diligencias para esclarecer los hechos ocurridos el sábado, a partir de denunciadas efectuadas por el representante de vendedores ambulantes, referidas a posibles abusos policiales y violencia institucional. Entre otras medidas ordenadas, se encuentran las citaciones a distintas testigos para declaraciones testimoniales, la solicitud de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona e informes médicos de las posibles víctimas.



Además "hay un menor de edad detenido. No sabemos nada, su mamá lo estaba buscando esta mañana en la Ciudad Judicial. No sabe dónde está", contó Sarmiento.

La vocera de SIVARA contó que este domingo, la policía decomisó todos los carros que lxs vendedorxs dejaban por la avenida San Martín. Dijo que consideraba que ya es muy difícil que se los devuelvan porque les piden facturas por todo y muchxs no las tienen ya que son elementos de trabajo incluso artesanales que tienen hace años. Indicó que un carrito de esos puede salir entre 180 o 200 mil pesos.