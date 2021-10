En el marco de la reactivación de la industria naval, el Ministerio de Desarrollo Productivo puso en marcha una nueva línea de financiamiento para la adquisición o construcción de buques y artefactos navales nuevos construidos en astilleros radicados en Argentina, con garantía del Banco de la Nación. La medida es una respuesta al reclamo histórico de todo el sector naval argentino de contar con financiamiento a largo plazo para la construcción de buques en el país.

Los préstamos contarán con un plazo de 120 meses y con la posibilidad de obtener 18 meses de período de gracia aplicado al capital en el caso de que se trate de construcción. Con un monto inicial de 10.000 millones de pesos disponibles de financiamiento, la línea para el sector naval está particularmente dirigida para la producción de los astilleros privados, que son embarcaciones con esloras de menos de 60 metros como embarcaciones para pesca o reducidas.

"Los armadores tratan de importar buques usados y a veces nuevos en la medida que la industria naval no le da respuestas o no le da financiamiento; por eso creo que con este tipo de operaciones, de financiamiento y de fondos como fue también el Fondef, estamos generando trabajo y dando respuestas a estos armadores que necesitan construir. Algunos no podrán verse incorporados en este monto porque son buques de gran porte y que su monto de construcción es muy importante; pero sí, por ejemplo, barcos pesqueros. Podremos dar un respaldo y un empuje a muchas empresas", aseguró a PáginaI12 el presidente de Tandanor Miguel Tudino.



La medida se lleva a cabo gracias al aporte del Banco de la Nación y del Ministerio de Desarrollo Productivo a través del Fondep, que acompaña el financiamiento bonificando la tasa brindada por la entidad financiera. Dicha bonificación será mayor en el caso de que los buques a construir estén propulsados a GNL, a fin de estimular la generación de flota impulsada por energías alternativas.



"Hay un clima esperanzador de que va a haber un desarrollo de la industria naval, y por eso estamos trabajando conjuntamente entre los dos astilleros privados a fin de desarrollar toda la cadena de producción de la industria nacional y aportar a generar empleo y divisas, dos necesidades fundamentales para el país", explicó a PáginaI12 Pedro Wasiejko, titular de Astilleros Río Santiago.

El viernes anterior, Pedro Wasiejko y Miguel Tudino firmaron un convenio de cooperación con pymes del país para promover la relación entre los astilleros públicos y las pequeñas y medianas empresas. Gracias al acuerdo, las pymes podrán participar de los procesos de compra y ser proveedoras de las plantas navales, generando una sinergia entre el Estado y principales generadoras de empleo del país.

"Es una excelente noticia que tengamos un fondo para el financiamiento de la industria de la construcción de buques, que fue cercenada en la ley que oportunamente se sancionó, y que el macrismo dio de baja a dos artículos que merecían estar vigentes para el financiamiento del sector", celebró Tudino.

Con respecto a los próximos pasos que solicita la industria naval, los presidentes de los dos astilleros públicos coincidieron en la importancia de que la licitación del canal troncal del Río Paraná contemple cláusulas muy claras que obliguen a adquirir equipamiento nuevo y nacional.

"Hay que impulsar que ese tipo de trabajos, a partir de un determinado tiempo, se realice con buques que sean construidos en Argentina, como lo está pensando y realizando la gente de Subsecretaría de Pesca, área en la que todos los buques que pesquen en Argentina deberán ser construidos en el país", explicó el presidente de Tandanor.