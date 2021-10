"Hacer reventar a los kirchneristas." Si el cantante de cumbia David "El Dipy" Martínez finalmente se lanza en política ese será su lema de campaña, que este miércoles repitió al conseguir la figurita que le faltaba en su colección de figuritas de derecha que respalda: Patricia Bullrich. "Esperando los comentarios de los kirchneristas", escribió El Dipy sobre su obsesión al compartir la foto con la presidenta del PRO.

La historia de la foto con Bullrich comenzó con un tuit en el que el cantante de cumbia invitaba a la ex ministra de Seguridad en su cruzada por molestar y generar exposición en las redes. "Ya me saqué dos fotos para hacer reventar a los kirchneristas. Me saqué con Macri y con Milei. Necesito otra para que revienten más", se autocelebraba.

El mensaje que abrió el camino a la foto de esta tarde con la embanderada de la doctrina Chocobar y ex ministra de Trabajo de la Alianza, recordada por bajar la jubilación y el salario de los empleados públicos por decreto, cerraba: "A ver... a quién más odian los kirchneristas??Ahhhhhh sí....Hola @PatoBullrichSale selfie? RT furioso".

Bullrich no tardó en responder y aprovecho el pedido para viralizar su rol como figura de la derecha que crece al calor de una posible alianza con el ultraliberal Javier Milei en 2023. La presidente del PRO no solo aceptó la foto sino que también le dedicó un mensaje en el que calificó a "El Dipy" como "un ejemplo de superación y la confirmación de que se puede salir adelante con honestidad y trabajo".