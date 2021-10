En Catamarca hay un solo antecedente de debate público preelectoral, fue en 2015, cuando el actual gobernador Raúl Jalil y la candidata a senadora Nacional, Lucía Corpacci, buscaban la reelección para la intendencia y la gobernación respectivamente. En aquel momento, el debate fue promovido por la Pastoral Social de la Diócesis de Catamarca.



En la última sesión legislativa, el diputado de JxC, Luis Lobo Vergara, propuso tratar sobre tablas un proyecto de ley que establece la “obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos/as a Gobernador/a, Senadores/as y Diputados/das oficializados de la Provincia de Catamarca, que deberán participar con la finalidad de exponer a la ciudadanía, las propuestas y plataformas de sus respectivos partidos, agrupaciones y/o frentes políticos”.

Lobo Vergara presentó el proyecto en 2019, pero aún no ha alcanzado estado parlamentario. El legislador lamentó que no se aceptara el tratamiento del proyecto y expresó que la ciudadanía tiene que escuchar la voz de los candidatos, y sus opiniones sobre los distintos temas que hacen al desarrollo de la provincia; "quien va a ser funcionario público tiene que estar capacitado y dar un discurso claro a la ciudadanía”, remarcó.

Desde el oficialismo aclararon que no es que se rechace el proyecto de ley, lo que no se aprobó fue el tratamiento sobre tablas. El diputado Marcelo Murúa (FdT), aseguró a Catamarca/12 que “lo que se rechazó es que se trate ayer sin despacho de comisión y sobre tablas. Lo hizo a propósito para que no se tratara y hacer ahora lo que está haciendo”, dijo Murúa respecto al planteo mediático de Lobo Vergara.

El también oficialista Augusto Barros, fue más contundente: "La verdad que es una chicana en medio de la elección que no tiene tiempo técnico para que sea ley y se pueda aplicar. Es nada más una apariencia de lo que no se puede realizar", concluyó.

En tanto Lobo Vergara argumentó en los medios que "en Catamarca sería muy bueno que esto suceda, que se reglamente y que sea algo normal en la ciudadanía”.

El proyecto propone que entre los temas a debatir, mínimamente deban incluirse: Educación, Salud y Ambiente; Seguridad y Justicia; Desarrollo económico y economías regionales; Desarrollo urbano, Infraestructura y viviendas; Turismo; Tecnología; Servicios públicos; Promoción y desarrollo social; Pueblos indígenas; Calidad de las instituciones y aplicación de políticas de prevención de la corrupción; Deportes y Discapacidad; y Minería.

Debate en Capital

La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca cuenta con una ordenanza aprobada en 2015, que instituye formalmente el debate público de candidatas y candidatos a Concejal por la Capital.

El primero se realizó en 2017, este año se realizará el 9 de noviembre a las 18 horas en el centro cultural Urbano Girardi.

Si bien la norma establece que el debate debe realizarse 7 días antes de las elecciones, este año se corrió un día por coincidir el 8 de noviembre con el Día del Empleado Municipal, que generalmente se otorga asueto.