El secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, dijo ayer que revisarán los procesos de emergencia dispuestos en la asistencia a Joaquín Pérez, el arquitecto de 34 años que fue asesinado el pasado martes luego de robarle el auto en Arroyito. El funcionario reveló que una ambulancia de la provincia integrada al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) no pudo salir para asistir a Pérez estando cerca del lugar porque no contaban con personal. Además, Caruana se refirió a las denuncias de los trabajadores del Sies por la falta de ambulancias y el mal estado de las que funcionan, y que en el caso de la que asistió a Pérez tardó 13 minutos porque no podía ir a más de 45 kilómetros debido a una falla mecánica. "Vamos a investigar cuál fue la gestión y el despacho de esa ambulancia. De todos modos no hubo demoras, los tiempos de llegada de 13 minutos están dentro de los tiempos internacionales, un código rojo es entre 10 y 15 minutos", defendió el funcionario.

En una conferencia de prensa realizada ayer en el marco del inicio de los operativos contra el dengue en Empalme Graneros, Caruana brindó detalles de la gestión y el despacho de la ambulancia que salió del Hospital Alberdi para asistir a Pérez. "Despachamos una ambulancia, podríamos haber despachado otra que estaba en el Hospital de Niños Zona Norte y que no tenía en ese momento recurso humano. Es necesario que la provincia informe por qué una ambulancia nueva no tenía el personal para poder salir estando a tan sólo cuatro cuadras del hecho", describió.

"Llegamos en 13 minutos en una situación de un hecho grave que no debe esconder, más allá de hablar del Sies, la profunda tristeza que provoca la pérdida de un joven", agregó. Respecto las denuncias de los choferes del Sies por el mal estado de la ambulancia que asistió al arquitecto, el titular de la cartera sanitaria municipal adelantó que iniciarán una investigación.

"Si se despacha una ambulancia que no está en condiciones hay también una responsabilidad, pero insisto con el tiempo de llegadas, no hay demoras, es un tiempo que está dentro de los tiempos de un código rojo, entre 10 y 15 minutos, llegamos en 13 y fue asistido como correspondía", dijo Caruana, quien por otra parte precisó que en sus bases había 15 ambulancias disponibles para la atención de urgencias y derivaciones en el 107 y el 930.

El funcionario detalló que en el 2017 compraron dos ambulancias y otras dos en 2019, y que por estos días se está haciendo la apertura de una licitación para adquirir dos móviles más. "La inversión en la salud pública es permanente, todos los años hacemos sostenimiento y mejoramiento de las infraestructuras. Posiblemente hay que seguir profundizando en esto para mejorar el soporte de logística", .

Más temprano, el delegado gremial del Sies, Daniel Fernández, contaba en LT8 detalles de la asistencia a Pérez, luego que vecinos denunciaran que la ambulancia demoró 20 minutos en arribar al lugar: "El primer llamado, que no es muy preciso, para auxiliar a Pérez, ingresó a las 22.54. En el mismo minuto ingresa un segundo llamado del 911 confirmando que hay un herido de arma de fuego en el tórax pero la policía no está en el lugar en ese momento. El único móvil disponible en la zona se despachó a las 22.57 y la ambulancia llegó a las 23.10".

Fernández agregó que dentro de los términos de emergencia está estipulado un tiempo prudencial de hasta 15 minutos. "Esos tiempos se podrían haber reducido a la mitad, cuando son códigos rojos se tarda entre 7 y 10 minutos, de acuerdo a la distancia. La ambulancia que asistió al lugar iba a 40 kilómetros por un desperfecto mecánico que se venía informando con antelación", sostuvo.

El chofer del Sies detalló que actualmente "hay cuatro ambulancias de adultos y una pediátrica para toda la ciudad", y que "hoy ( por ayer) se rompieron tres más". Fernández consideró que Rosario debería contar, de acuerdo a los parámetros que marca la OMS respecto a la cantidad de habitantes, con 18 ambulancias. "Esto funciona por la voluntad del personal", concluyó.