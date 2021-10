El jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Nicolás Rapetti, visitó el territorio de la organización Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), en el extremo noreste de la provincia, en las primeras acciones en territorio para comenzar a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en febrero de 2020 ordenó al estado nacional argentino entregar el título único de propiedad de los ex lotes fiscales 55 y 14 a las comunidades indígenas que los habitan.

Rapetti es el titular de la Unidad de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, creada en septiembre último por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la ejecución de la sentencia de la Corte IDH, y que está integrada por organismos del estado nacional y la provincia. Su designación, indicó, se debe a que, para darle mayor agilidad a esta Unidad, se pensó en un funcionario con poder de decisión.

El viernes último, al final del recorrido, habló con Salta/12. “Una de las cosas que vimos es que hay una demanda de que las cosas se empiecen a activar rápidamente", hay gente "que empieza a descreer del proceso porque que no avanza” y por eso "una de las urgencias tiene que ver con dar señales de que el fallo se va a ejecutar”, que “el estado tenga una intervención allí como lo establece el fallo”, indicó. “Ahora no hay tiempo que perder”, ratificó en otro momento.

Y en este sentido, puso énfasis en que no están partiendo de cero, porque hay "un trabajo muy finito de consensos entre las dos partes", con los acuerdos logrados entre las comunidades indígenas y criollas, que, ante la inacción histórica de los distintos gobiernos de la provincia, avanzaron con consensos para distribuirse la tierra, dado que si bien este es un territorio indígena, hay familias criollas que lo habitan desde hace varias generaciones.

"Yo no me esperaba tanto nivel de paz social, como le llaman ellos, y eso me parece que es fundamental”. “Me parece a mí que la parte más difícil”, que “ambas partes fueran conscientes de que la solución tenía que llegar para los dos sectores y a la vez” es lo más difícil, destacó el funcionario.

"Ahora sé de qué estamos hablando"

Rapetti también contó que la visita fue muy importante para su propia información, porque "yo nunca había estado (en este amplio territorio) y una cosa es leer las cosas en los papeles y otra cosa es conocerla. Ahora sé de qué estamos hablando, parece que la única manera fue esta, poder quedarme casi toda la semana”.

Por eso, cuando preparó el recorrido pidió que le hicieran un pantallazo de las distintas situaciones urgentes. Y el recorrido comprendió la costa del río Pilcomayo (Tewok), el puente internacional en Misión La Paz, donde comenzó el reclamo de titularización de la tierra; visitó el monte; el extremo norte, en la frontera con Bolivia, y en sur del territorio. “Fue una agenda extenuante, arrancábamos a las 8 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche todos los días, pero yo quise aprovechar porque necesito cuanto antes estar empapado, era la única manera”.

Con ese objetivo, hubo reuniones con integrantes de Lhaka Honhat, con la Organización de Familias Criollas (OFC), con familias criollas ya relocalizadas, “escuchando los problemas que ellos todavía tienen porque las condiciones que les habían planteado para la relocalización eran muy distintas de las que finalmente obtuvieron”.

Rapetti también participó de la reunión de la Mesa de Gestión que creó el gobierno salteño creó el año pasado para comenzar a abordar el cumplimiento del fallo. Y estuvo además en Alto La Sierra, “la sensación que me dio es que es el lugar en el que está un poco más atrasada la discusión, me parece que hay distintos niveles de consenso, pero todo tiene que ver también con la demora de la intervención del Estado”, opinó.

El cumplimiento del fallo internacional viene demorado, debido sobretodo a la parálisis provocada por la pandemia, por eso la visita del funcionario nacional generó gran expectativa en los habitantes indígenas y criollos de la jurisdicción de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, que ya vienen de una espera de años por la resolución del conflicto territorial que se mantiene en este territorio.

La expectativa era tal, contó Rapetti, que fue difícil que se entendiera que está todavía en la parte de “recolección de toda la información que necesito para hacer un diagnóstico”. Están "en la etapa de recabar información acerca de todo lo que ya está haciendo el gobierno nacional, el gobierno provincial y el municipio en la zona. Todavía no tenemos ese mapa completo”, pero añadió que una vez que lo tengan harán un informe “Y vamos a empezar la elaboración de un plan (de ejecución de la sentencia)".



Agua y territorio

“El proceso principal yo veo que va a pasar por dos grandes puntos importantes, uno que tiene que ver con acceso al agua claramente, para ambos sectores, tanto para los criollos como para las comunidades va a haber que diseñar un plan integral de acceso al agua”; y el otro, los procesos territoriales, los traslados. Ambos “Están interconectados, para poder terminar de acordar como van a ser los traslados, que es un poco el punto de fondo de la sentencia, vamos a tener que primero resolver como va a ser el acceso al agua tanto para los criollos como para las comunidades”.

Como muestra de que poner el cuerpo tiene un valor agregado, Rapetti transmitió emocionalidad. “He visto situaciones muy duras, y eso hay que resolverlo. Hay gente que no tiene agua en un lugar tan hostil. Es muy duro”. “Está la gente esperando que el estado haga lo que tiene que hacer. Así que ese va a ser mi rol, yo también fui ahí a poner la cara, un poco a dejar en claro que yo voy a ser la cara visible del estado nacional en la zona”. “Hay tantas cosa para hacer”.

Y asumió una responsabilidad: "Vamos a actuar con mucho compromiso, somos militantes políticos y nuestra tarea nos la tomamos con mucho compromiso”.

Asimismo, indicó que también harán "un relevamiento de la situación nutricional, que es otro de los temas importantes que vamos a tener que plantear”. Dijo que vio que Salud de la provincia tiene una presencia territorial importante, entonces está solicitando información actualizada sobre la situación nutricional.

Coordinación entre Nación y provincia

Rapetti destacó que la Unidad Ejecutora "es una experiencia novedosa para el Estado nacional" basada en otras experiencias internacionales, y es "un desafío, porque implica la coordinación, la intervención del Estado nacional y provincial de manera centralizada".

Rapetti ya mantuvo varias reuniones con funcionarios de Salta, y la semana que viene habría otra. “Uno de los ejes va a ser la interacción con la provincia porque gran parte de las obras y de las medidas que hay que tomar tienen que ver con la intervención del gobierno provincial también, entonces va a ser un desafío también esa articulación entre Nación, provincia y las comunidades”. “Me parece que es un desafío interesante. A veces el estado no tiene este nivel de articulación que ahora nos impone el fallo, me parece que hay que aprovecharlo”, sostuvo.

Y volviendo a las impresiones de la visita, un primer diagnóstico que compartió es que vió que el Estado nacional "tiene muchas intervenciones en la zona pero desarticuladas", por lo que la tarea de la Unidad que preside "va a tener que ver con un poco organizar esas intervenciones, ponerlas en consulta con las comunidades, y poder diseñar un plan participativo también con la participación de las comunidades para diseñar lo que falta" para cumplir el fallo.

"Las comunidades y los criollos tienen que participar". "Me parece es algo que nosotros tenemos que escuchar", por el consenso que existe y "porque en un proceso tan complejo no hay nadie que conozca mejor a dónde se necesita y qué necesita". Es un desafío, dijo, porque deben confluir los tiempos del Estado nacional con los tiempos de las comunidades.

Rapetti insistió en que hay "un trabajo muy importante por parte de Lhaka Honhat, de las organizaciones de criollos y de distintos actores que tienen intervención ahí permanente”, como Asociana, Fundapaz y el INTA. “Me encontré con cuadros técnicos que hacen un trabajo impresionante, nos van a servir a nosotros como sostén técnico porque hay gente que está ahí hace muchos muchos años y conoce la gestión de todo el proceso, sobre todo la gente del INTA y del Ministerio de Agricultura Familiar tiene una presencia territorial ahí que creo que es la más profunda”, añadió.



La cuestión de la tala

“Este era uno de los pocos temas que yo tenía en claro antes de viajar. Porque sí, hay un tema y apremiante con la tala ilegal", respondió Rapetti cuando se le consultó si en los encuentros surgió esta cuestión, que preocupa a una parte de la población de la zona, mientras que otra la lleva a cabo, como salida laboral.

El funcionario nacional contó que ya estuvo conversando sobre esto con funcionarios de la provincia, y que la semana próxima tendrá otra reunión para buscar soluciones. “Claramente, es un tema bien complejo”, subrayó. Añadió que es una de los aspectos que deben atenderse de manera urgente, además de “mostrar que se activa el proceso” de cumplimiento del fallo.