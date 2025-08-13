Luego de cerrar un acuerdo perdidoso con La Libertad Avanza y ser humillado por Karina Milei con el veto a uno de los pocos nombres que propone para las listas, Mauricio Macri empezó a cosechar las críticas de dirigentes del PRO que no están de acuerdo con el camino de sumisión que eligió el líder del partido. María Eugenia Vidal picó en punta con los cuestionamientos, pero los hizo de forma respetuosa. El mismo camino siguió el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que trató a Macri de amigo del campeón: "Ir al resguardo de los vencedores es fácil".

Vidal fue la primera en salir. Pero fue, sin dudas, la más diplomática: “No comparto ese acuerdo, pero no creo que una alianza electoral defina la existencia de un partido. El PRO tiene más de 20 años. Va con LLA en diez provincias, pero en las otras catorce no. El PRO sigue de pie y defendiendo sus ideas”. De esta forma, descartó -como ya mencionan muchos- que esto sea el fin del PRO.

“Acepto la decisión que tomó mi partido, se lo dije a Mauricio y a Jorge. No me voy del PRO ni me presento como candidata de otro partido. No especulo", remarcó Vidal para diferenciarse de Horacio Rodríguez Larreta. Pero insistió: "Para avanzar, lo mejor para el presidente, la Argentina y el PRO no es una alianza de este tipo, sino mantener nuestra identidad, dar discusiones serias y no dejar solo al presidente contra el kirchnerismo”. Y destacó que, a diferencia de en la provincia de Buenos Aires, no hay riesgo de que "gane el kirchnerismo" por lo cual un acuerdo no era urgente.

Nacho Torres no lo trató tan bien a Macri. Se sabe que el gobernador de Chubut forma parte del grupo de mandatarios que lanzaron Provincias Unidas, un espacio que busca ser una tercera posición entre el peronismo y el mileismo. “El peor enemigo de este país son los fanatismos, los dogmas. Eso es lo que nos llevó a blanco o negro y no entender que esa agenda de desarrollo tenemos que discutirla una vez y para siempre”, advirtió Torres. Sobre el acuerdo del PRO con LLA advirtió que “ir al resguardo de los vencedores es muy sencillo, es tomar atajos e ir a la cómoda”.

“Yo creo que es un error del PRO ir con La Libertad Avanza porque hay una demanda de un electorado que votó algo y que no termina de por qué, si tenemos diferencias, que en algunos casos son profundas, nos vamos a amontonar para meter un escaño más o un escaño menos. Si el PRO acompañó, le dio gobernabilidad, sosteniendo la identidad y el espacio, se la seguiría dando”, afirmó.

“A mí no me gusta que cada dos años se especule con el costo o el oportunismo político de la coyuntura, porque pasa lo de siempre, se miran las encuestas. ¿Y las encuestas qué dicen? Hay un riesgo de polarización. Ahora, ir al resguardo de los vencedores es muy sencillo, es muy fácil. Es la cómoda. Es tomar atajos”, cuestionó.

Y ventiló las cosas que estuvo diciendo en el consejo ejecutivo del PRO: “Qué problema hay que se pierda una elección si sostenés una coherencia en el tiempo y de esa Argentina pendular podés pensar en políticas de Estado a mediano y largo plazo. No podemos querer refundar todo cada dos años”.

“Argentina necesita desesperadamente tener un espacio republicano y federal para salir de esta Argentina pendular, donde pasamos de un samba liberal libertario a un samba keynesiano. La alternancia entre modelos opuestos impidió la consolidación de políticas de Estado y generó un clima de incertidumbre permanente. ¿Por qué existe el riesgo ‘cuca’? Porque no hay otra opción“, consideró Torres.

Pero quien perdió absolutamente los estribos contra Macri fue Diego Guelar. Le preguntaron sobre quién le puso el “último clavo al cajón del PRO” y contestó: “Mauricio Macri, sin lugar a duda. Es el responsable. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta. No sé si es elíptico, no es muy diplomático”, aclaró. "A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la que le tocó en su momento a Perón o a Yrigoyen antes. ¿Qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal, no sé. Se quebró. Habrá que consultar con su psiquiatra, o con su gurú, o quien sea, qué diablos le pasó”, se enojó.

“Yo no tengo una explicación racional y no me voy a guiar por los cuentos, las historietas. Entonces digo, no sé, pero que es un hijo de puta no tengo la menor duda. El motivo ya se va a saber, porque él es un personaje de la historia más allá de su intencionalidad”, concluyó Guelar.

En tanto, el bloque del PRO en Diputados enfrenta serios problemas en las próximas semanas: según el poroteo, por lo menos diez de sus diputados no acompañarían el veto de Milei a los jubilados. Ahí sí, Vidal aparece como la cabeza de una rebelión. Ella votó el proyecto de emergencia pediátrica junto con larretistas y diputados del PRO de distintas provincias. Otros optaron por ausentarse, pero el gesto no es menor.

Entre las ausentes está Silvia Lospennita, quien directamente no apareció en la sesión, no fue a los encuentros del PRO, ni siquiera usa sus redes.