Jennifer Aniston despidió a James Michael Tyler, el actor que interpretó a Gunther en Friends y murió este domingo a los 59 años a causa de un cáncer de próstata. "Gracias por las risas que trajiste al show y a nuestras vidas. Te vamos a extrañar", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

En la sitcom, Aniston le dio vida al personaje de Rachel Green, de quien Gunther estaba enamorado. "Friends no hubiera sido lo mismo sin vos", agregó la actriz, que acompañó el texto con una escena del último episodio de la serie.

Los mensajes del elenco de Friends

El resto del elenco de la serie también compartió mensajes en honor a Tyler. "James, gracias por interpretar un papel tan maravilloso e inolvidable en Friends y por ser un caballero con un corazón enorme fuera de escena. Te vamos a extrañar mucho, amigo", lamentó David Schwimmer.

También lamentaron la muerte de Tyler Courtney Cox, Lisa Kudrow y Matt le Blanc. "Nos reimos mucho, amigo. Vas a ser extrañado. RIP mi amigo", escribió el actor.

La última aparición de James Michael Tyler en Friends

Tyler había sido parte del especial de Friends, que se emitió en HBO Max en los últimos meses. Allí, los protagonistas Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry charlaron con el actor a través de Zoom. Tyler dijo que no quería “decepcionar” a sus compañeros y arruinar el momento contando sobre su diagnóstico. Para evitar ese mal momento, decidió no estar en persona.

“Quería ser parte e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, ‘ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer’”, había detallado Tyler.