El coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, calificó de "irresponsable" a quienes hablaron de "atentados" en la Comarca Andina, tras un incendio de la semana pasada en El Bolsón, y aseguró que no hay sustento jurídico para justificar la acusación. Para Carriqueo, es un discurso "peligroso" que conlleva el riesgo de que haya "terrorismo de Estado". Además, advirtió que de parte de los mapuches el planteo es el "diálogo" mientras que la oposición pide "represión".

"Ante los incendios que han ocurrido, que a priori son intencionales y que nosotros como organización hemos rechazado, se ha empezado a hablar de terrorismo. Peligrosamente nosotros creemos que es una irresponsabilidad porque pone en el centro de la escena una palabra que hace años que no se escucha en Argentina", afirmó Carriqueo en declaraciones a La García por AM750.

El representante mapuche dijo que al "incumplimiento del derecho indígena" ahora se le suma una "militarización" y "acusaciones sin la investigación" suficiente que los pone en un marco de "inseguridad jurídica". "Nos pone en el contexto de lo más peligroso, que es el terrorismo de Estado", sostuvo.

El coordinador señaló que no hay "ningún argumento para habar de terrorismo" "Apareció un panfleto sospechosamente cuando Arabela Carreras y el Intendente justo estaban en Buenos Aires. Ese día y pasa esto en Bariloche. Inmediatamente en rueda de prensa se hace esta acusación. Hubo un apresuramiento, porque no está investigado, no está resuelto, dilucidado quiénes son los responsables", sostuvo.

Intereses inmobiliarios

Sobre las motivaciones de este discurso de "odio, racismo y discriminación", Carriqueo dijo: "Hay muchos intereses inmobiliarios detrás de esta situación. Hay una sociedad entre el gobierno provincial de Juntos somos Río Negro y el PRO. Existió también antes, con la relación entre el exgobernador Weretilneck y el gobierno de Mauricio Macri, que modificaron la Ley de tierras rurales y tierras de fronteras en 2016 permitiendo venderle tierras a empresas que tienen muchos intereses en la zona y los extranjeros que hace años se asentaron como Lewis, Benetton".

"Nosotros venimos planteando un diálogo con la provincia mientras que los referentes de la derecha piden represión. Tanto en Chubut como en Río Negro han lanzado una cruzada antimapuche muy racista que tiene que ver también con los intereses sobre la tierra, pero que es la continuidad de ese comando unificado que creó Patricia Bullrich en 2017, que incorporaba a los ministerios de Seguridad de Río Negro y Chubut", agregó.

Peligro de desalojo

Carriqueo alertó en diálogo con La García que "más de 600 comunidades tienen órdenes de desalojo" y están esperando que se termine el relevamiento ordenado por la ley 26.160, que prohibió los desalojos de pueblos originarios hasta el 23 de noviembre de este año.

El coordinador mapuche cuestionó que "detrás del federalismo" hay muchísimos gobiernos que "avasallan comunidades". "Esa ha sido una constante en la historia de la Argentina, me parece que hay que poner todas las herramientas y el diálogo con reconocimiento de una historia es fundamental", advirtió.

"Hace falta una revisión histórica. Reconocer que hubo un genocidio. Esto ocurrió hace 140 años, en la Campaña del desierto que terminó en 1910. Fue una situación muy cercana para el tiempo. Muchas de nuestras familias la vivieron. Sufrieron mucha violencia institucional. Es difícil que las familias que no la han vivido lo entiendan. Hubo y hay torturas, racismo, discriminación, cambios de identidad, la violencia de haber sido trasladados en una marcha forzada", explicó.

La cruzada mediática

Carriqueo analizó además en enfoque con el que Canal 13 abordó el conflicto en su programa del domingo por la noche, donde presentaron un informe que lleva el título de "Indios al ataque", y consideró que "instiga a la violencia racial", además de ser una mentira con la que intentan deslegitimar los reclamos del pueblo Mapuche.

"Argentina, como muchos países de la región, tienen una deuda con los pueblos originarios de reconocer los territorios donde hoy habitan y tienen un mandato constitucional: tierras aptas y suficientes. Ninguna de las provincias hoy a devuelto tierras. Y ese discurso de que queremos tener la mitad de la Argentina es una mentira. Me parece que en los que respecta a nosotros, como organización Mapuche, venimos planteando el respeto de las leyes constitucionales y los tratados internacionales", respondió el referente mapuche.