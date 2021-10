El comediante Dave Chappelle publicó un video en sus redes sociales sobre la protesta que empleades de Netflix realizaron en Los Angeles contra su especial "The Closer", al que acusaron de incluir contenido transfóbico.

El artista negó las publicaciones de algunos medios de comunicación que aseguraron que él se había negado a hablar "con los empleados transgénero" de la plataforma y dijo que está dispuesto a reunirse con elles siempre y cuando hayan visto el programa "de principio a fin".

"Se ha dicho en la prensa que me invitaron a hablar con los empleados transgénero de Netflix y me negué. Eso no es cierto", dijo el comediante, actualmente en una gira por Estados Unidos, en un video publicado este lunes en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, luego de aclarar que no se somete "a las demandas de nadie", le dirigió unas palabras al colectivo que encabezó la protesta: "Si querés reunirte conmigo, estoy más que dispuesto a hacerlo, pero tengo algunas condiciones. En primer lugar, no podés venir si no has visto mi especial de principio a fin. Debés venir al lugar que yo elija en el momento que yo elija y, en tercer lugar, debés admitir que Hannah Gadsby no es graciosa".



Gadsby fue una de las comediantes que junto a distintas organizaciones denunció que el especial de The Closer incluía varios chistes contra la comunidad trans y una defensa a la escritora inglesa J.K. Rowling, autora de la saga de libros de Harry Potter, acusada en varias ocasiones en las redes sociales por declaraciones calificadas como "transfóbicas".

La protesta

La semana pasada, empleades de Netflix se manifestaron frente a la sede de la compañía en rechazo a la emisión de “The Closer” por promover contenido homofóbico y discriminatorio contra la comunidad trans.

La manifestación se produjo una semana después de que la empresa suspendiera a los tres empleados que interrumpieron una reunión del directorio en señal de protesta y despidiera a otro que filtró información confidencial referente al polémico programa.

"The Closer", un especial que sigue el formato "stand up comedy", producido por Dave Chappelle, se estrenó en Netflix a principios de octubre y recibió fuertes críticas por parte de varios empleados y empleadas de la plataforma.

En él, Chappelle afirma que la comunidad de personas trans tiene la piel "muy fina" y apoya los mensajes en los cuales la escritora J.K. Rowling defendió su postura "TERF", un término acuñado para agrupar al movimiento feminista que excluye a las personas transexuales.

Chappelle hace chistes sobre la comunidad LGBTQ y bromea con matar a una mujer y esconder su cuerpo en su auto. El comediante, quien es negro, también argumenta que los gays blancos "son minoría hasta que necesitan ser blancos de nuevo".

Según las demandas difundidas la semana pasada, los trabajadores no piden el retiro del programa de la plataforma sino que recomiendan que Netflix añada una etiqueta con la advertencia que avise que contiene comentarios ofensivos para las personas trans.

Los empleados, además, reclaman la apertura de una unidad que promueva el fichaje de personas trans tanto delante como detrás de las cámaras.