El dirigente histórico de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Antonio Caló habló de sus expectativas con respecto a las elecciones legislativas de este año. “La elección se va a dar vuelta”, expresó.

El sindicalista argumentó que a la hora de votar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) “la gente estaba muy enojada por lo que había pasado durante la pandemia”. En contraposición, opinó que “hay un cambio de humor: la gente está más contenta”. Además, dijo que “esta vez van a ir a votar las 9 millones de personas que no habían ido el 12 de septiembre”.

Al ser consultado sobre Horacio Rodríguez Larreta, Caló respondió que “es muy diferente a Mauricio Macri” y que, cuando se reunió con el Jefe de Gobierno porteño, tuvo una buena recepción de sus pedidos gremiales. En cambio, “cuando me reuní con Mauricio Macri perdí 5 mil puestos de trabajo en una reunión”, contó. De todas maneras, aseguró que su aspiración es que en 2023 “gane un Gobierno peronista”.

Según Antonio Caló, la dirigencia de la CGT estará conformada por un triunvirato en el que se pidió que haya un representante del sector industrial, pero que aún no saben los nombres que lo integrarán. También mencionó que se va a presentar una moción para que en cada gremio que vaya a integrar el consejo directivo de la CGT haya un hombre y una mujer.

Reforma Laboral

Antonio Caló también se refirió a la iniciativa que propone modificar los convenios de trabajo para garantizar mayores cantidades de empleos registrados. “Eso ya existió y nosotros los terminamos llamando ‘contratos basura’. No servían para nada”, dijo. Además, sentenció que “los legisladores que presentaron el proyecto no saben lo que es trabajar”.

Las flexibilizaciones laborales, sin embargo, no son algo que el dirigente rechace de plano: “Yo estoy de acuerdo en las flexibilizaciones en tanto garanticen más puestos de trabajo”. No obstante, resumió que “la ley y los convenios no son los que traen problemas. Con la misma ley yo tuve más o menos afiliados según el Gobierno”.

