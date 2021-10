El tenista austríaco Dominic Thiem comunicó en las últimas semanas su decisión de no vacunarse aún contra la covid-19 (dado que espera una vacuna que todavía está sin aprobar), determinación que le cerró las puertas del torneo estrella de su país, el ATP de Viena, al cual el jugador no pudo ingresar por esa razón, acorde a la reglamentación que rige en su tierra, según indicó el periódico local Heute. Si bien el campeón del US Open 2020 era baja por lesión del certamen, lo cierto es que ni siquiera podrá vivirlo desde las tribunas.

"Ni siquiera verás a Thiem en su torneo en casa como espectador. Debido a que los espectadores sólo pueden ingresar a la sala si han sido vacunados o se han recuperado, en Viena, como es bien sabido", describe la nota publicada en el medio austríaco sobre la situación de su jugador estrella.

Este miércoles, de hecho, el Gobierno de su país instó al tenista, número nueve del mundo, a que se inmunice ya contra la Covid-19. "Sólo puedo instar a Dominic Thiem a que se vacune", expresó el ministro de Sanidad, Wolfgang Mückstein, en una entrevista con la emisora Puls4, en la que recordó que también los deportistas sufren los efectos de la Covid prolongada y que en las unidades de cuidados intensivos hay gente joven.

La intención de Thiem, según reveló recientemente, es esperar a que se apruebe el uso de Novavax, una vacuna aún en desarrollo y que usa una tecnología distinta a las que actualmente se utilizan en la Unión Europea. "Aún no estoy vacunado. De hecho, quiero esperar a la vacuna Novavax porque me ha dicho mi médico que se supone que es muy buena", había contado el deportista.

Sin embargo, el Abierto de Australia del año próximo -para el que sólo restan algo más de dos meses- parece apremiar la situación del austríaco: aunque las autoridades políticas del país no terminan de unificar su posición respecto de aquellos tenistas no vacunados, tanto la organización del primer Grand Slam de 2022 como el Primer Ministro de Victoria (estado australiano donde se disputará el torneo) advirtieron que no harán ningún tipo de excepción con los jugadores y las jugadoras que no estén inmunizados completamente. Por esa razón, Thiem también aclaró que está abierto a usar cualquier otro fármaco si la vacuna por la que él aguarda no está lista a tiempo para poder participar. Al respecto, a su vez, el ministro austríaco aseguró que Novavax no estará disponible hasta 2022 y que, además, "no hay indicios de que tenga ninguna ventaja sobre las vacunas actuales".

La situación de Thiem, sin embargo, no es única en la élite del tenis mundial. El vigente campeón del torneo y actual número uno del ránking, Novak Djokovic, ha insistido en el pasado en que vacunarse es una decisión personal y ha evitado pronunciarse sobre si está ya inmunizado. El griego Stefanos Tsitsipas, número tres de la ATP, también se había mostrado crítico con las vacunas contra la covid. La obligatoriedad de vacunación impuesta para disputar el Major australiano les impondrá la necesidad de una toma de posición definitiva, sumado a que cada vez son más los países que toman medidas por una inmunización urgente, lo que resultará en un circuito progresivamente más restrictivo para quienes no se han sumado a ella.

En Austria, allí donde Thiem no podrá disfrutar del mejor tenis en su tierra ni siquiera como espectador, la determinación justamente aparece impulsada por esa consideración: la nación registró este mismo miércoles el número de contagios más alto desde noviembre del año pasado y sólo el 62 por ciento de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna.

El circuito, por su parte, tiene un 65 por ciento de sus jugadores inmunizados, según publicó el sitio Tennis Majors, que a su vez tuvo acceso a un documento filtrado de la ATP referido a la temporada próxima, con su posición sobre la cuestión de la inmunización. "En el correo electrónico enviado a jugadores y entrenadores, la ATP 'recomienda fuertemente' a sus jugadores que se vacunen por completo, basándose en la evidencia científica de los beneficios", explican en el portal. A su vez, aseguran que, si bien el ente no lo tendrá como un requisito para competir en el circuito, apoyará a los gobiernos que se lo exijan a sus deportistas. "Esperamos que esta actualización ayude a informar cualquier decisión que los jugadores quieran tomar en relación con la vacunación en las próximas semanas", agrega la ATP en su comunicado.