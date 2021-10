La noche de Brujas o Halloween, tradicional en Estados Unidos, comenzó a popularizarse en el país en las últimas dos décadas, y cada vez más personas, principalmente niñxs, se suman a esa celebración.

En Salta no deja de generar polémica la extrapolación de una fecha asociada a rituales anglosajones ajenos a las tradiciones ancestrales sudamericanas, pero, sin embargo, ante el crecimiento de quienes se suman al festejo, diversas instituciones buscan darle un matiz local.

Por eso, la Biblioteca Juana Azurduy, ubicada en el barrio 17 de Octubre de la ciudad de Salta, propone una celebración de Halloween con disfraces de cuentos y leyendas autóctonos, este sábado 30 de octubre. Mientras que en Rosario de Lerma, La Merced, El Carril y Campo Quijano la Iglesia Católica propone una "noche blanca" y que la gente se disfrace de santos y santas.

La directora de la Biblioteca Juana Azurduy, Mirna Rocha, explicó a Salta/12 que la idea de un Halloween autóctono le surgió por la riqueza de la región en mitos y leyendas. "Si bien Halloween no es una tradición nuestra, negar la participación cada vez más grande de los niños de nuestra provincia no contribuye en nada. Así que quisimos darle una vuelta de tuerca y solo proponer algo distinto, o mejor más con sabor nuestro", sostuvo.



Además, Rocha dijo que el contexto de esta idea también tiene relación con una visita que realizaron con los chicos al "Cabildo del Duende Amigo" en La Silleta, proyecto del periodista y escritor Fabio Pérez Paz en el que se exponen los personajes de sus cuentos. "Hubo buena recepción de esos cuentos en lxs chicxs", manifestó Rocha.

La invitación al Halloween autóctono es para chicxs de entre 8 y 12 años de los barrios 17 de Octubre, Juan Manuel de Rosas, Leopoldo Lugones, Unión y 15 de Septiembre. "Fueron invitados niños de distintos merenderos de la zona, como, por ejemplo, el Merendero Manzanita, que siempre participa de los eventos de la Biblioteca", indicó Rocha.

"Les pedimos a los niños que se acerquen a la Biblioteca disfrazados de personajes de mitos y leyendas argentinas. Se les regalará una bolsa con golosinas. Además, se les pide que sepan contar algo sobre su personaje elegido". También leerán ese día distintas historias del Duende Amigo.

Además, colaborarán con la actividad el músico de Indie Rock, Miguel Rossi, y el dueto "Chocante con Molesto", de Roberto Mazza y Horacio Leyes, que realiza música experimental y ambiental.

La Biblioteca Juan Azurduy está en el barrio 17 de Octubre desde 2017. Rocha trabaja con ayuda de voluntarixs y contó que sus actividades son "a pulmón" porque no cuentan con ninguna subvención. La meta es "sostener la lectura", dado que "incentivando a los niños se logra que se interesen otra vez en leer, pero es un trabajo arduo" ante el auge del uso de los celulares y de las computadoras con acceso a internet, sostuvo.

"Nuestro rol en nuestra comunidad es acercar la cultura en sus distintos aspectos a todos los que quieran, desde conciertos, obras teatrales, y de títeres, talleres, charlas debates y todo lo que contribuya a informar y también recrear. Además lo que buscamos con cada actividad o convocatoria es posicionarnos como el lugar de encuentro de las familias de nuestra comunidad, ya que siempre están presentes las madres y vecinos jóvenes de nuestro barrio", contó Rocha.

"La noche blanca" en el Valle de Lerma

La "noche blanca" es una propuesta que ante la primera impresión contrasta con el tradicional Halloween. El cura párroco de Rosario de Lerma, Víctor Yurquina explicó a Salta/12 que no proponen ir en contra de algo que se vive como "una cuestión actual", sino que apuntan a una celebración desde las creencias católicas. "La noche blanca surgió hace 15 años, como una manera de mostrar el ejemplo de los santos, de los que tenemos cosas para aprender, nos muestran un camino y una manera de vivir la fe", sostuvo.

Yurquina contó que llegó a la parroquia Nuestra Señora del Rosario el año pasado, en plena pandemia, por lo que para este fecha hicieron una celebración de la "noche blanca" virtual, con videos que enviaban lxs niñxs. Esta será la primera vez que organizará la actividad presencial. La invitación es para las familias católicas y las instituciones que se quieran sumar. "Los niños van (generalmente) vestidos de angelitos", señaló.

El sacerdote dijo que el encuentro empezará en Rosario de Lerma en el Parque Evita a las 18 del domingo 31 de octubre, en la "víspera de(l Día de) Todos los Santos". Desde allí marcharán hasta la parroquia. "Cuando llegamos al frente de la plaza, hacemos rezo comunitario, damos las bendiciones y golosinas a los chicos. Se reconocerá la caracterización más linda como una manera de incentivarlos y reconocer el trabajo, algunos se esmeran en vestirse, les damos un librito o foto de la Virgen".

Además, señaló que su actividad es abierta, y no tiene límite de edad, por lo que lxs adultxs también pueden ir con disfraces, aunque "los que más se prenden son los chicos y los jóvenes", aseguró. La noche blanca "ha logrado ser muy convocante, en otros años hubo mil o dos mil personas. En un pueblo como el de Rosario de Lerma es importante".

Yurquina aseguró que respetan la forma de celebrar Halloween como se importa de EEUU. "Que mostremos nosotros este camino y esta forma de celebrar lo que es muy nuestro, los santos, no tiene que ser ofensivo ni ir en contra de nadie. Es una propuesta desde nuestra identidad católica", aseveró. El cura consideró que en los disfraces de "una bruja, monstruo, demonio, zombi, el mensaje sería asustarte, llenarte de miedo",

Sin embargo, consideró que "tampoco podemos ser tan cerrados , es una manifestación de nuestros tiempos, algo que se ha extendido, ha tenido mucho apoyo publicitario, no nos metemos ahí. No coincidimos en un mensaje. Respetamos y no vamos en contra".

El cura contó que la noche blanca se hará en Campo Quijano, Chicoana, El Carril, La Silleta y La Merced. "Estamos en contacto con los curas, se han organizado con las familias para hacer la marcha de la noche blanca. Cada comunidad la organiza, consiste en juntarse, cantar, (mostrar a los santos) hay santos muy conocidos, otros menos conocidos, dar la bendición, compartir algo como golosinas y jugo. Es una manera de crear vínculo saludable. Eso genera cosas positivas", sostuvo.

Halloween surge de la contracción de "All Hallows 'evening", que en castellano significa la "víspera de Todos los Santos". Se conoce también como la "noche de los muertos", "noche brujas" y "víspera de difuntos"​, entre otros nombres. La celebración es internacional y se hace los 31 de octubre. ​Aunque tal vez la fiesta más conocida es la que se exporta de la cultura anglosajona, en particular de los Estados Unidos, mediante la publicidad y el cine.

El cura Yurquina señaló que en el calendario el 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos. "En nuestra fe se nos enseña a rezar por ellos, a pedir", sostuvo. Señaló que en América Latina y en el norte argentino en muchos lugares se conmemora el día de los muertos con "ofrendas y comida", se pone en la noche, "para que en un sentido figurado esa comida pueda recibirla el difunto", "lo católico se ha unido a lo que venía de los pueblos originarios y se ha hecho esta tradición de fe". Consideró que esto "nos ayuda a resignificar la vida después de la muerte".