Marihuana legal. MalaYerba (estreno de este domingo en StarzPlay) parte de esa premisa dejando en claro que no es un relato anclado en el registro fumón. Desde su primer plano, la producción colombiana se desentiende del humor deudor de Cheech & Chong y de la virulencia de las narconovelas. “Yo no la podría comparar con ninguna historia de ese tipo. Primero porque aquí el problema no es la ley como sucede en esta clase de series con sus matanzas y esas cosas. Las referencias que teníamos en mente eran las de David Fincher, específicamente, Red Social. Se trata de una historia con personajes dolidos, niños en su transición a hacerse adultos, que están tratando de emprender y conquistar el mundo”, le explica Sebastián Eslava, uno de sus protagonistas, a Página/12.



MalaYerba comienza con una fiesta en la playa y una narración en off. “El cannabis es una de las primeras plantas que cultivó el hombre, pero no tardaron en descubrir que esta simple hoja sería la puerta que necesitábamos para reconocer lo que somos”, se asegura. Quienes escuchan la sentencia son Félix (Eslava), Ignacio (Juan Pablo Urrego) y Mariana (María Elisa Camargo). El trío de veinteañeros podría revolucionar el negocio farmacéutico tras hacerse de unas semillas mágicas: tienen la tierra para cultivar, los contactos políticos y un invaluable frasco con la materia prima. Lo sucedido en el instante que obtuvieron sus pepitas de oro verde es uno de los enigmas de la historia. Lo único que saben es que fumaron y al despertar había un cadáver. “Mi personaje no recuerda mucho qué fue lo que pasó, así que contarlo de manera fragmentada ayuda a entender su psicología. No tiene nada claro. Está todo fraccionado”, suma el intérprete.

MalaYerba parte de una realidad más que probable (se estima que la industria del cannabis podría generar más de 100 mil millones de dólares en los próximos diez años) para tejer un drama de chicos ricos con tristeza y mucha hierba. La puesta en escena es llamativamente gélida y distanciada, manda la música electrónica y una iluminación oscura sacudida por ramalazos ultravioletas que replican las luces utilizadas en los indoors de cultivo. El quid argumental de la ficción producida por Dynamo (Frontera verde, Distrito Salvaje, El Robo del siglo) pasa por el vínculo con fecha de caducidad entre sus criaturas, mientras su empresa –KannaLab- se convierte en la envidia de los círculos de poder.

“Félix es complejo tiene muchas aristas y ramas. Es un apasionado del cannabis. Para él no es una droga para ponerse “high” y disfrutar el momento. Es la única vía que tiene para vincularse consigo mismo, es lo que lo llena y además será su nexo para reconectar con Mariana. Es alguien que debe hacer su transición, creció en el dinero, pero ya no tiene esas oportunidades. Todos se ven como herramientas del otro en donde muestran su cara más ambiciosa”, apunta el oriundo de Bogotá. Las cosas se pondrán más difíciles cuando aparezca Lola (Carolina Gaitán), una periodista que quiere desentrañar lo que sucedió en el enclave donde dieron con ese cannabis que es el sueño líquido de los Grow Shop.





Programados

* HBO Max acaba de estrenar la segunda temporada de la antología Love Life. La comedia romántica abandona a Darby (Anna Kendrick) y se centra en Marcus Watkins (William Jackson Harper). Diez episodios para experimentar las relaciones amorosas en las que se embarcó este sujeto. Corazones en llamas, lagrimas, sexo y risas hasta que el querubín deje de pifiarle con sus flechazos.

* El próximo jueves a la medianoche Warner Channel estrenará la cuarta temporada de DC’s Legends of Tomorrow. La serie creada por Greg Berlanti (Arrow y The Flash) presenta un equipo de superhéroes, viajes en el tiempo, muchísimos crossovers y referencias a todo un universo que será la delicia de sus fans.

* Star Trek también se expande a lo animado. Prodigy presentará las peripecias de un equipo de alienígenas adolescentes comandadas por un holograma. A diferencia de Picard y Discovery, la producción está dirigida exclusivamente a un público teen. Se estima que su estreno será antes de fin de año por Paramount +. Por su parte, la que ya tiene fecha de arribo confirmada es Servant. La tercera temporada de la ficción producida por M. Night Shyamalan regresará 21 de enero del año que viene vía Apple TV+. I see un bebé que no es una persona, unos padres en estado catatónico, una secta y una niñera alucinada.

El personaje

Chucky de Chucky (Brad Dourif). Charles Lee Ray, el muñecote asesino más conocido como por su apodo, volvió en formato seriado por Star+. Su nombre completo surge de la combinación de Charles Manson, Lee Harvey Oswald y James Earl Ray (el hombre que mató a Martin Luther King). Además de ese pedigree, su afición por los cuchillos, y risa diabólica está encerrado en un juguete desde hace décadas. ¿Y si le ponen pilas sulfatadas?