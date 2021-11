De cara a las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre, el expresidente Mauricio Macri estuvo de visita en la provincia de Santa Fe para respaldar a la lista de Juntos por el Cambio y pronunció una irresponsable frase ligada a las drogas: "Lo mío es la heroína y el crack".

Los dichos de Macri tuvieron lugar en el marco del paso por la provincia para apoyar la lista que encabeza Carolina Losada como candidata a senadora. Sentado en un bar de Rosario, una ciudad donde una de las principales preocupaciones está ligada al narcotráfico, el exmandatario realizó el comentario de mal gusto.

"Nunca tomé café en mi vida, nunca. Soy un tipo raro. No tomo alcohol, no fumo", detalló desde el lugar, mientras se lo ve disfrutar de una bebida frutal. Como contracara, expresó el desubicado chiste: "Lo mío es solamente la heroína o el crack".



Al no poder aterrizar en Rufino por la lluvia como tenía previsto, Macri decidió seguir adelante con su agenda y viajar a Rosario de imprevisto.

No es la primera vez que desde Juntos por el Cambio hablan desde el desconocimiento sobre las drogas. En septiembre de este año, la candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, realizó una diferenciación entre quienes consumen marihuana en la 1-11-14 y los que lo hacen en Palermo.

"Hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado", estableció en una entrevista con Filo News.

Las críticas de Sedronar

"No se define a alguien por lo que consume, no es gracioso consumir determinadas sustancias. Es un comentario muy desafortunado, mucho más reírse en una provincia estigmatizada por narcotráfico", enfatizó en diálogo con C5N Gabriela Torres, Secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina.

En este sentido, la titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación (Sedronar), consideró las palabras de Macri como una "falta de respeto a las personas que padecen" y consideró que los comentarios fueron "muy desagradables porque los problemas de consumos son padecimientos de personas y no de sustancias".

"Estamos trabajando en la no discriminación de quien tiene un problema de padecimiento de consumo, en diferenciar que una cosa es una persona que consume y el narcotráfico", precisó.

Por otro lado, se refirió en particular a la situación de drogas como la heroína y el crack en el país: "Son sustancias que no representan un problema de consumo en el país. Habla de la lejanía de alguien que no sabe lo que más circula en el país".

"Son sustancias que no tienen mayor circulación en Argentina, si en otros países, pero no en Latinoamérica en general y menos en Argentina", concluyó.

Vías de asistencia

• Podés acercarte Sin Turno directamente al CAI (Centro de Asistencia Inmediata), que está en Sarmiento 546 - Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 18 h.

• O comunicarte llamando al teléfono: (011) 4320-1200, Opción 3, o enviando un correo electrónico a [email protected]