El Tribunal Oral Federal 1 condenó a seis años de prisión por delitos de lesa humanidad al oficial retirado del Ejército Ricardo Alberto Pascual, de 74 años, quien escuchó la sentencia desde su casa, ya que goza de arresto domiciliario. Pascual integró la plana mayor del Grupo de Artillería Mecanizada 1 de Ciudadela, del que dependía el centro clandestino “Sheraton”, en La Matanza, y fue condenado como coautor del secuestro y las torturas contra María de las Mercedes Joloidovsky en 1978. A pedido de la fiscal María Ángeles Ramos, el tribunal ordenó que se investigue en instrucción la participación de Pascual en los casos de otras siete víctimas.

Los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico condenaron a Pascual como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por ser funcionario público, por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes, y también por la imposición de tormentos. Joloidovsky fue secuestrada el 22 de febrero de 1978, fue torturada en el centro clandestino Vesubio y el 8 de marzo la trasladaron al “Sheraton”, como llamaban a la Subcomisaría de Villa Insuperable, que años atrás fue señalizada como excentro clandestino pero sigue funcionando como Comisaría Distrital de la Policía Bonerense. Estuvo allí hasta el 12 de abril de 1978, continuó sus padecimientos en el Grupo de Artillería, fue sometida a un simulacro de “Consejo de Guerra” y estuvo en las cárceles de la dictadura hasta 1981.

En 1978 Pascual tenía 31 años, era teniente primero y había sido designado responsable del sector de Personal del Grupo de Artillería. Gozó de impunidad durante 40 años, hasta junio de 2018, cuando el juez Daniel Rafecas lo procesó. Ante la posibilidad de decir sus “últimas palabras”, guardó silencio. Desde su casa, con saco y corbata, agradeció el ofrecimiento y dijo que no tenía “nada que agregar”. Una hora y media después se retomó la audiencia virtual, que transmitió el portal La Retaguardia.

Por mayoría, el tribunal concluyó que los delitos fueron crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio. Rechazó los planteos dilatorios de la defensa, lo condenó por los delitos contra Joloidovsky y lo absolvió por el secuestro y las torturas contra Héctor Daniel Klosowski. Luego hizo lugar al pedido de la fiscal Ramos para que se investiguen en instrucción los casos de otras siete víctimas, seis hombres y una mujer, a quienes tras un mes de torturas en “Vesubio” les hicieron firmar una declaración y los subieron a una camioneta que los trasladó hasta cercanías del Grupo de Artillería. Allí soldados uniformados simularon encontrarlos, les sacaron las capuchas y los subieron a un colectivo que los trasladó al interior del regimiento, donde los recibió Pascual, que les tomó declaración. Al día siguiente fueron trasladados al “Sheraton”, donde continuó la tortura psicológica durante otros dos meses. La fiscal pidió durante el juicio que se ampliara la acusación contra Pascual pero el tribunal negó esa posibilidad y ahora la causa deberá recorrer todo el largo camino judicial hasta llegar a juicio.

El que concluyó ayer, “Sheraton III”, fue en realidad el segundo juicio por ese centro clandestino. Los dos primeros tramos de esa investigación confluyeron en el primero, que concluyó en 2019 con las condenas de los militares Rodolfo Enrique Godoy (ex jefe de la plana mayor del Grupo de Artillería), Manuel Cunha Ferré y Roberto Obdulio Godoy (ex jefes de Inteligencia y Operaciones) y José María Mainetti, y de los ex policías Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano. Rafecas también procesó en 2018 a los ex jefes de Logística y Finanzas, Alejandro Federico Salice y Roberto Horacio Sifón, quienes lograron prolongar su impunidad por la falta de mérito dictada por los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. La fiscal Ramos y la querella del CELS apelaron esa resolución, Casación les dio la razón y ambos deberán ser juzgados por los mismos delitos.