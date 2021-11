Investigadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) presentaron este martes la patente de la llamada "Mascarilla Facial Dinámica", diseñada para poder ingerir alimentos sin necesidad de quitársela.



La patente, que lleva por número 11134729 y fue otorgada por la Oficina de Patentes y Comercio de Estados Unidos, utiliza la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID). Cuando una persona quiere tomar líquidos o comer, el barbijo se abre automáticamente.



Según explicó en una presentación el director del Centro de Innovación Biomédica -adscrito al Departamento de Farmacología y Toxicología del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR- Abe Schwartz, el proceso de patentar este prototipo arrancó en diciembre de 2020, pero no fue hasta octubre de este año que fue aprobado.



2 prototipos de barbijo

"Decidimos hacer un proyecto de grupo para saber si con este prototipo podíamos ir a comer en grupo de manera segura. Así, poco a poco tuvimos discusiones virtuales para desarrollar las mascarillas", indicó Schwartz, dueño de al menos 30 patentes.



El director del Centro de Innovación Biomédica explicó que para concretar la patente se trataron dos prototipos, el primero de los cuales no funcionó al no contar con la tecnología RFID. El segundo sí fue exitoso.



El barbijo viene con utensilios como tenedores y cucharas que se pueden esterilizar contra la covid-19. La idea es que los comercios lo puedan utilizar y más personas puedan ingresar a los restaurantes.



Schwartz detalló que los utensilios adjuntos llevan una etiqueta RFID. El barbijo cuenta con un receptor y un mecanismo para abrir y cerrar una apertura que permite comer y tomar sin siquiera tocarla.



La patente fue desarrollada por ocho inventores, cuatro de ellos estudiantes subgraduados provenientes de tres unidades de la UPR, quienes participaron en los talleres ofrecidos por el Centro de Innovación Biomédica.



Actualmente, el grupo a cargo de la patente desarrolló dos prototipos utilizando impresoras tridimensionales, para demostrar la viabilidad de la invención.



Comercialización de la mascarilla facial dinámica

La UPR, a su vez, es la dueña de la patente, y la Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología, dirigida por el ingeniero Yahveh Comas Torres, coordinará la comercialización del invento.



"Esto es un proyecto significativo para el portafolio de patentes de la UPR", afirmó Comas Torres, quien mencionó que la principal institución educativa en la isla cuenta con 109 patentes.



"Esta patente, a su vez, nos da una ventaja de comercialización y de generar ingresos a la UPR", agregó el ingeniero, quien dijo que en los pasados cuatro años, el número de patentes en la UPR generó un ingreso de 110.000 dólares.



De acuerdo con Comas Torres, "esto no solo se debe medir a nivel económico, sino su impacto intelectual que aporta a la comunidad, no solo puertorriqueño, sino también al hemisferio y al mundo", resaltó el ingeniero, calificando el invento de "novedoso, útil y no obvio".

En Puerto Rico, hasta el martes pasado y según datos del Departamento de Salud, 151.827 personas se contagiaron con la covid-19 y otras 3.234 fallecieron a causa del virus, mientras que 61 enfermos se encuentran hospitalizados.