Un viaje musical entre Italia y Argentina. Podría ser esta una de las maneras de presentar Nuovo Tempo, el concierto que el sábado a las 20.30, en el Teatro Coliseo, ofrecerá la directora italiana Beatrice Venezi, al frente de la Orquesta Sin Fin, para celebrar los 50 años de la Fundación Cultural Coliseum. En el marco del ciclo Italia XXI, en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires, el programa anuncia clásicos de ambos países, como Ottorino Respighi, Umberto Giordano, Ariel Ramírez y Alberto Ginastera, junto a obras de compositores de este tiempo, como Diego Schissi, Guillermo Klein, Exequiel Mantega (director artístico de la Orquesta Sin Fin) y el turinés Nicola Campogrande. “La idea de este programa parte de la base de las estrechas relaciones culturales que existen entre Italia y la Argentina. Mi compañero de vida es argentino, por eso para mí es natural pensar en este sentido”, asegura Venezi en diálogo con Página/12.



“El ‘Nuevo tiempo’ al que se refiere el título refleja lo que viene después de la pandemia, pero también quiere ser una mirada del presente más amplia. La idea era la de concentrarse en la música contemporánea, pero me interesó además combinar el Trittico Botticelliano de Respighi con la ‘Suite danzas’ del ballet Estancia de Ginastera, compositores que presentan muchos rasgos comunes, y junto a estos grandes nombre escuchar de qué manera funciona la música de compositores más acá en el tiempo”, dice Venezi. "Pericón" de Schissi, "Nos mirarán pasar" de Klein y la estupenda "Beauchef" de Mantega, junto a una versión orquesta de "Juana Azurduy", de Ramírez, dialogan en este programa con la música de Campogrande, que en su Cinque modi per aprire un concerto (Cinco maneras de abrir un concierto) se afana en la tarea de establecer formas directas de comunicación entre músico y oyente sin caer en la banalidad. “Nicola Campogrande es un compositor muy conocido en Italia, su música es muy apreciada y logra cada vez más proyección internacional”, agrega la directora.

Autora de Allegro con Fuoco, una aproximación apasionada a la música clásica, y Le sorelle di Mozart, donde cuenta historias de mujeres olvidadas por la historia de la música, Venezi realiza además una importante actividad como directora en Italia, principal invitada de la Orchestra della Toscana, de la Orchestra Milano Classica y de la Nuova Orchestra Scarlatti Young, entre otras. En Argentina dirigió la Orquesta Sinfónica de Córdoba en abril pasado, en ocasión de la reapertura del Teatro del Libertador.

“Vivimos un tiempo nuevo en el universo femenino y no solo en la música. Todavía es necesario profundizar los intercambios, pero es evidente que asoma un tiempo nuevo”, asegura la directora. “Naturalmente, lo más importante no deja de ser el talento, pero es imprescindible que las mujeres tengamos una misma posibilidad de acceso a posiciones de gestión y ser pagadas del mismo modo que los hombres. Yo tuve la suerte de comenzar a estudiar dirección con Piero Bellugi, un hombre fabuloso y un gran maestro, que jamás hizo de la dirección de orquesta una cuestión de género: había hombres y mujeres, y el mérito se definía de frente a la música. Me ayudo a construir mi personalidad y me dio gran seguridad. Más tarde me tuve que enfrentar con realidades distintas, pero esa primera formación me había fortalecido”.