Eternals expande el Universo Cinematográfico Marvel (MCU) con un panteón de superhéroes muy diferentes al de los Avengers. Desentendido de los chiches de Iron Man, el sentido arácnido de Peter Parker o el humor de Deadpool, la raíz de su nueva película (número 26 de la ex casa de comic, y tercera de la fase 4) es multiforme, milenaria y mitológica. Es tiempo del United Colors of Marvel.

El politeísmo va de la Antigua Grecia (la Thena de Angelina Jolie) a leyendas celtas (Sprite por Lia McHugh); un ídolo asiático (Kingo encarnado por Kumail Nanjiani) y un rey mesopotámico (Don Lee encarna a Gilgamesh); una matriarca azteca (Salma Hayek en la piel de Ajak) y otro ser indefinible (Druig de Barry Keoghan); incluye en sus filas al primer titán gay (Phastos por Brian Tyree Henry) y a una heroína sorda (la Makkari de Lauren Ridloff). El team lo completan el supermanesco Ikaris (Richard "Robb Stark" Madden) y la hechicera Sersi (Gemma Chan). La única responsabilidad de estos Matusalén con poderes variopintos es la de combatir a unos monstruos gigantescos (los Deviants). Así por los siglos de los siglos. No pueden interferir en el devenir humano y el grupo empieza a atomizarse.

La elegida para darle forma al singular proyecto fue Chloé Zhao, última ganadora del Oscar como directora por su labor en Nomadland. ¿El MCU entra en su fase de autor? ¿Cuánto de la sensibilidad de la cineasta de origen chino se cuela dentro de la factoría de Stan Lee? Para sorpresa de muchos, la mujer se declaró fan de la matriz que absorbe géneros y los propulsa dentro de su propia lógica. Sus postales solares se mezclan aquí con un discurso ambientalista, y los dilemas morales se dan en un mundo a punto de enfrentar el enésimo apocalipsis. “Definitivamente le imprime su sello estético a Eternals. El espectáculo a gran escala se enlaza con algo muy tranquilo y pequeño”, afirma Gemma Chan en entrevista vía Zoom con Página/12 junto a Richard Madden. “Ella tiene la cámara encendida todo el tiempo, antes de decir acción y después del corte, eso le permite capturar la intimidad de cada personaje y le da un plus, otra capa a tu papel”, añade el escocés.

Eternals (transposición de una saga de comic creada por Jack Kirby en 1976) es Thor a la décima potencia, un héroe colectivo (y multicultural) sobre un grupo de ángeles caídos. Madden, sin embargo, lo ve de otro modo. “Son cualquier cosa menos angelicales, diría que son superhéroes muy humanizados. Han pasado tanto tiempo en la tierra que han absorbido cierta humanidad”, asegura. En la pantalla, su personaje tiene un idilio ancestral con Sersi, autentica pivot de la trama, y que está de novia con un simple mortal (Kit "Jon Snow" Harington). “El romance que tiene con Sersi es uno de los motivos que lo tiene de este lado de la vida”, plantea el intérprete.

-Son dioses sintéticos pero frágiles, tienen superpoderes aunque parecen luchar con una coraza, se hacen planteos filosóficos similares a los de los replicantes de Blade Runner ¿Cómo fue preparar a estos personajes?

Richard Madden: -Mi personaje tiene una lucha entre lo que le dicta su cabeza y su corazón, la lógica y el deber, y por sobre todo el amor que es el argumento más humano que podés llegar a encontrar y con el que lidiamos todos los días.

-Gemma, en la serie Humans interpretaste un androide. ¿Creés que hay algo de esa fibra en Sersi?

Gemma Chan: -Realmente amé estar en ese programa. Toca algo muy profundo en mí. Pero no más robots para mí por un buen tiempo. La diferencia es que Sersi es increíblemente humana. Aunque sea inmortal podría vivir felizmente con las personas. Eso la vuelve una heroína reacia.

-Richard, dijiste que Ikaris debe luchar contra un aburrimiento abismal, ¿podrías profundizar esa idea?

R. M.: -El desafío es interpretar a un sujeto que estuvo en la tierra por 7 mil años y ha visto completamente todo lo imaginable un montón de veces, hizo todo un montón de veces, y estuvo en todas partes un montón de veces. Traté de encontrarle vida a eso. Es alguien que le busca un sentido a su ser. A través de los ojos de Sersi ve una fracción de la belleza que lo rodea.

-Sus personajes son mitológico y legendarios pero con alguna vuelta de tuerca. ¿Indagaron en esos aspectos?

G. C.: -Obviamente las conexiones están ahí. Estaban en el guión y si vas a los comics las vas a reconocer. Pero eso es solo un plano. Luego está lo que le sumamos a la interpretación de estos roles.

-Chloé Zhao tiene rasgos estilísticos muy logrados. ¿Tenían en mente esa imaginería a la hora del rodaje?

G. C.: -Sí, soy muy fan de sus películas. Me intrigó mucho el enterarme de que era una fan del MCU. Es increíble cómo captura las escalas. De lo enorme a lo mínimo. Es un espectáculo grandioso de panorámicas y paisajes pero también es capaz de detenerse y apreciar otras cosas, convierte esa enormidad, en un drama humano, no pierde de vista la relación entre los personajes, esos momentos tranquilos, y logra un matrimonio muy bueno.