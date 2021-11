Convocada al programa periodístico La Rosca para hablar de la situación de tensión generada a raíz de la decisión comunal de despejar el microcentro peatonal de vendedores manteros, la jefa de Gabiente de la Municipalidad de Salta, Agustina Gallo, fue consultada también sobre la perspectiva electoral de la intendenta municipal, Bettina Romero, tema que si bien ahora no aparece como relevante, es bastante sensible en el entramado político local.



En este punto, Gallo una de las figuras de máxima confianza de la intendenta, dijo que “el apellido (Romero) le implica también el peso y la carga de ser hija y nieta de dos grandes gobernadores, le pone una vara muy alta, pero Bettina Romero no deja de ser una política joven, empezó en el 2017 “.

Afirmó que “tiene 43 años, hoy no tiene apuro de ser gobernadora, es joven en la política, es consciente de que tiene un trayecto que todavía está cumpliendo, en ese marco la pandemia no fue algo menor y a la vez tenemos un proyecto político con el actual gobernador; nosotros vamos a trabajar para que Gustavo Sáenz sea reelecto en el 2023 y para que Bettina sea reelecta como intendenta; por ahora nuestro plan no es la gobernación y a futuro, hay que ver”.

Además, sostuvo que “cuatro años en un municipio es poco tiempo para intentar cambiar algo” e insistió en que “a eso hay sumar un año de pandemia que detuvo el proceso de cambio y nos corrió el eje”,

Manteros, ambulantes y ferias

Anticipó que en los próximos días se pondrá en vigencia una plataforma ágil para la inscripción rápida de quienes opten por hacer venta ambulante, en la ciudad, cuyo microcentro peatonal fue despejado de manteros.

Tras el conflictivo despeje del centro salteño y la reubicación temporal de vendedores en plazoletas que conforman el Parque San Martín, se mantiene el estado de tensión con grupos de vendedores informales que insisten en instalarse en el microcentro por las noches.

La jefa de Gabinete municipal aclaró que “el vendedor ambulante está permitido, es una venta legal, existe normativa que lo reglamenta , está regulado, dice qué tipo de productos se pueden vender y hay condiciones para poder hacerlo, pero el mantero no está reglamentado”.

Describió que “la venta ilegal es un problema histórico, respecto a cómo ingresa mercadería, quién la distribuye; entre los manteros hay gente que maneja dos, tres y hasta ocho mantas y son los dueños de la mercadería”.

Advirtió que hay 11 ordenanzas que legislan las ferias y planteo la necesidad de que en algún momento el Concejo Deliberante en un trabajo interno, revise la legislación.