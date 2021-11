Un informe de 320 páginas de la la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos de la Corte Suprema de Justicia (DAJuDeCO) concluyó que existió un particular encono público por parte de funcionarios y referentes macristas como el propio ex presidente Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Laura Alonso dirigido contra la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, camaristas y jueces federales.

El relevamiento fue encargado a la DAJuDeCO a pedido del fiscal Franco Picardi como parte de la investigación sobre "mesa judicial" creada para perseguir y hostigar jueces cuyas decisiones afectaban los intereses de Cambiemos, y revisó las expresiones públicas hechas en posteos en la red social Twitter y en declaraciones levantadas por los medios en sus páginas web.

El monitoreo concluyó que existió un particular encono público contra la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, pero también sobre la camarista de Casación Federal Ana María Figueroa, el también camarista federal Eduardo Farah y el juez federal de La Plata con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.



En el documento, que será incorporado como prueba, se enlista las menciones de las principales figuras del gobierno macrista, entre 2015 y 2019, con reiteradas expresiones en las que calificaban a los funcionarios judiciales como "militante K", "magistrada militante", "impunidad de los corruptos", "kirchnerista" y otras que repetían el ex presidente, sus funcionarios de Gabinete, entre ellos, el ex ministro de Justicia, Germán Garavano.



"Lo que más nos preocupa es que una militante kirchnerista ocupe la Procuración y no tenga el decoro de renunciar, porque no es el ámbito para hacer política partidaria”, dijo en mayo de 2017, en declaraciones públicas en Casa Rosada sobre Gils Carbó, el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña.



El caso de Gils Carbó es el más ilustrativo de la campaña contra funcionarios judiciales, pero el informe registra un crecimiento exponencial de la virulencia de los ataques públicos del elenco oficialista a partir de junio de 2017, que termina con la renuncia de la entonces procuradora en diciembre de ese año.



Los otros jueces mencionados son Martina Forns, Diana Cañal, Graciela Marino, Enrique Arias Gibert, Luis Rafagheli, Marcela Pérez Pardo, Mirta González Burbridge y Eduardo Freiler, y figuran apuntados por los ya ex funcionarios Jorge Triaca, Gustavo Arribas, Fabián Jorge "Pepín" Rodríguez Simón, Federico Pinedo, Pablo Tonelli y José Torello, entre otros.



La investigación sobre la mesa judicial



El pedido del fiscal Picardi elaborado por la DaJuDeCO reúne las "manifestaciones directas de carácter público de funcionarios o allegados a la gestión de gobierno que encabezó el Poder Ejecutivo Nacional entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, cuyos contenidos estén emparentados con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o personales".

Los datos obtenidos se sumarán a la investigación que lleva la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa que investiga las presiones a distintos magistrados durante la administración Cambiemos.

El expediente tomó envión el año pasado después de que la jueza de la Cámara Federal de Casación Ana Figueroa denunciara haber sufrido presiones de Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad y por entonces funcionario del Ministerio de Justicia, para resolver en una causa referida al Memorándum de Entendimiento con Irán.

Después declararon también jueces laborales, el camarista Eduardo Farah y la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó, quien le apuntó directamente a Macri por el hostigamiento que sufrió desde antes de que el líder del PRO asumiera la presidencia.