“Nosotros estamos preocupados para que todos trabajen, pero otros están preocupados para que los empresarios puedan despedirlos sin pagar indemnización. No es todo lo mismo”, aseguró el presidente Alberto Fernández en el partido bonaerense de Moreno, donde recorrió empresas del Parque Industrial conducidas por mujeres, dialogó con beneficiarias del Programa Mi Pieza y encabezó un acto en el Teatro Roma.

El jefe de Estado recorrió el distrito junto al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y a la intendenta Mariel Fernández. Primero compartieron con trabajadores del municipio la propuesta de transformar planes sociales en planes de empleo. Luego visitaron firmas del Parque Industrial Moreno 2, el segundo predio fabril promovido desde la Municipalidad, donde durante el último año y medio se incorporaron 50 empresas, en su mayoría conducidas por mujeres.

Fernández pidió salir a explicar “a nuestros vecinos y vecinas que no es todo lo mismo, que cuando uno pone una boleta o la otra en la urna no sale el mismo país”. “Hay que decirles que no queremos volver al tiempo donde los dólares se fugaban y nuestros bolsillos se vaciaban, al tiempo donde un jubilado tenía que elegir entre pagar sus medicamentos o pagar la tarifa de la luz", remarcó.

“Yo estoy preocupado para ver cómo peleo con los acreedores para pagarles lo menos posible y el que tomó la deuda tomó más deuda para pagarle a esos acreedores en perjuicio de todos nosotros. No es todo lo mismo y eso hay que explicarlo, porque está en juego cómo queremos que sea la Argentina”, señaló. “Algunos representan los intereses de los poderosos. Esos son los que nos endeudaron en un minuto y medio y cuando la plata no les alcanzó fueron al Fondo Monetario Internacional a pedir más plata para devolvérsela a los banqueros, no para que la Argentina crezca. Y nos dejaron el país sumido en una profunda crisis social y económica”, recordó.

“Nosotros no representamos a los que especulan, representamos a los empresarios que invierten y dan trabajo, producen y exportan y pagan sus impuestos. A esos empresarios les decimos que sí, y a los especuladores les decimos basta”, subrayó Fernández en un acto con militantes.

El presidente destacó que “lo que más claro tenemos es a quiénes defendemos: nosotros estamos aquí para defender a los que menos tienen, para proteger a los que han quedado al margen, para tenderle una mano a los que cayeron en el pozo de la pobreza y volverlos a subir al escenario social”. “Tenemos que tener la convicción de que estamos gobernando para que el trabajo vuelva y sea bien remunerado, para que todos tengan su casa, para que vivir dignamente no sea un privilegio sino un derecho, para que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres”, afirmó.

Fernández dialogó con trabajadores de distintas empresas, con autoridades del fideicomiso del Parque Industrial –Federico Fongi, Vanesa Villar y Laura Campos– y con la administradora del Instituto Municipal de Desarrollo Económico local, Estefanía de Dios. Una de las firmas que visitó es Hepricar, que producirá carrocerías para ómnibus urbanos con maquinaria de última generación. Con un plantel de 400 trabajadores, allí se fabricarán ocho unidades diarias de transportes de pasajeros. También visitó la planta asfáltica que desarrolló el Municipio para satisfacer una demanda histórica –las calles que necesitan reparación y pavimentación– y que contó con un financiamiento de 68 millones de pesos como parte del programa “Municipios de pie” del Ministerio de Interior.

Luego, en el centro cultural y comedor popular La Chicharra, dialogó con beneficiarias del Programa Mi Pieza. Implementado por el Ministerio de Desarrollo Social, es un plan de asistencia económica para mujeres de barrios populares que entrega entre 100.000 y 240.000 pesos para refacciones, mejoras o ampliaciones de viviendas. Allí también charló con representantes de la red de mujeres víctimas de violencia de género más importante de la zona.