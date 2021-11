El ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban, afirmó que “cada dos minutos se hace una transfusión de sangre en el país”. Al hacer declaraciones en el marco del Día del Donante, que se conmemoró el lunes pasado, el funcionario se mostró preocupado dado que afirmó que solo el 23 por ciento de quienes residen en Salta son donantes voluntarios. Ante ello el desafío es “trabajar para que el 100 por ciento de las donaciones sean voluntarias y no por reposición para tener siempre reservas”, explicó.



Por su parte, la directora del Centro Regional de Hemoterapia, Betina Saracino, expresó que deben "aumentar el número de donantes voluntarios, de gente que se anime a donar sin esperar a que alguien se lo pida, porque siempre hay alguien que necesita”.

Sobre el proceso, la funcionaria indicó que es bastante rápido, “la extracción demora entre 10 y 12 minutos. El proceso total dura alrededor de media hora, donde se registran los datos, se realiza una entrevista previa y se controlan los signos vitales”.

El Centro de Hemoterapia de Salta está en la calle Simón Bolívar 687 y las donaciones se pueden realizar de lunes a viernes, de 7 a 17, y los sábados de 7 a 12. Por cualquier duda o inquietud, pueden comunicarse telefónicamente al (0387) – 4220455.

La sangre donada es necesaria para realizar transfusiones a pacientes anémicos, trasplantes, operaciones, enfermedades oncológicas, accidentes y hemorragias.

Los componentes de la sangre donada son separados para que cada paciente reciba el que necesita para mejorar. Entre ellos, se encuentran las plaquetas, los glóbulos rojos y el plasma.

Los glóbulos rojos sirven para los tratamientos de anemia crónica y aguda, cirugías y trasplantes. Las plaquetas son usadas para tratamientos tales como la quimioterapia, aplasia medular y trasplantes. El plasma y sus derivados se utilizan en tratamientos de hemofilia, problemas de coagulación, quemaduras y enfermedades del riñón y del hígado.

Para donar sangre se debe cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no haberse expuesto a situaciones de riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas, estar descansado/a, habiendo dormido por lo menos 6 horas y entirse en buenas condiciones de salud (no tener síntomas de malestar general; fiebre; resfrío o tos). Además, la persona que va a donar sangre tiene que desayunar o almorzar de forma habitual y tomar líquidos en abundancia (no alcohólicos). Si es mujer, no debe estar embarazada ni dentro de las 8 semanas posteriores al parto. Y los tatuajes y piercings deben tener más de 6 meses de realizados para poder donar.

Casos nuevos de covid-19

Ayer se notificaron 43 casos nuevos en la provincia, de los cuales 40 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 3 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 176 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con la covid-19. Desde el inicio de la pandemia, en la provincia suman 86.996 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 82.580, lo que representa el 95 por ciento.

Hay 67 personas internadas en unidades de terapia intensiva y 28 están con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por covid-19 en Salta suman 2708.

En el departamento Capital se registraron 25 contagios mientras que en los departamentos cercanos Cerrillos registró 1; General Güemes, 1; Guachipas, 1, y La Viña, 1.

En el sur de la provincia solamente Anta notificó 1 positivo. En los Valles Calchaquíes y la Puna, en tanto, Cachi acumuló 1 caso, e Iruya, 1. En el norte provincial Orán detectó 4 y San Martín, 7.