TEATRO

Dulce Marta

Marta vive en una pequeña casa de madera, arriba en el cerro, a diez minutos del pueblo. Su marido es minero. “Dulce Marta habla de una mujer que hace lo imposible para cumplir un deseo”, explica Ana Laura Suárez Cassino, su directora. “Hay deseos dentro de los dulces que prepara, el deseo de tener un hijo, el deseo de la madre y el de su marido. También lo deseado que se niega o ignora”. Para dar cuenta de todo lo que presenta la pieza de la periodista, locutora y dramaturga platense Julia del Pecho Espinosa, Suárez Cassino armó un dispositivo multisensorial apoyado en imágenes visuales y sonoras. “Un fractal que descompone la imagen de lo propio, lo heredado y lo que se pliega en el medio, ese lugar oscuro que nos lleva la vida descubrir”. Con Delfina Colombo.

Miércoles a las 21, en Nün Teatro-Bar, Juan Ramírez de Velasco 419. Entrada: $800.

Un papel en el viento

En un ambiente cerrado, con solo una pequeña claraboya en lo alto, habitan cuatro personajes, no se sabe desde cuándo, no se sabe por qué razón. A medida que avanza la historia, con un curioso humor, se irán descubriendo sus miedos, sus frustraciones y sus deseos. Un inesperado acontecimiento los enfrentará al dilema universal de elegir entre una libertad amenazante e imprevisible o un infierno desquiciante pero previsible. Esta comedia dramática distópica es el nuevo trabajo de la dupla creativa integrada por Pacho O’Donnell y el director Daniel Marcove. El vestuario es de Paula Molina, música de Sergio Vainikoff, iluminación de Miguel Morales y escenografía de Hector Calmet. Con Juan Manuel Correa, Pablo Flores Maini, Julieta Perez, Nicolás Amato García y Emma Serna.

Jueves a las 20, en El Tinglado, Mario Bravo 948. Entrada: $800.

MÚSICA

Las estrellas

Además de seguir al frente de su banda Las Armas Bs. As., el cantautor platense Ramiro García Morete se ha pasado la pandemia publicando simples bajo su seudónimo de Mister, entre ellos “Mister & Las Flores", "La noche que me echaron de mi propio cumpleaños" y "Oh La Plata". Después de “El último piano blanco sobre la Tierra" le llega el turno a este nuevo EP, que incluye cuatro canciones –más una “Intro” y un “Outro”– que se presentan como “de pulso emotivo y atmosférico, que intentan sonar quizá como el llanto de un robot o el alivio de un astro redimido por el infinito vacío del espacio”. Producido por Mister con Lucas G, excepto el tema “Las estrellas”, con Juan Artero, integrante de Ejército del Dolor. Grabado en Misterland y Bunker 513, el master es responsabilidad de Rodrigo Orellano, y la foto de portada es de Isaac Martínez. Las estrellas ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

San Francisco y el lobo

Aun se puede encontrar en YouTube el que tal vez sea uno de los mejores regalos –y el menos mencionado– del reciente multi-cumpleaños de Charly García: una hermosísima versión del tema de La grasa de las capitales que David Lebón realizó a dúo junto a Pedro Aznar. Y hay más estrenos de Lebón en las redes, como la revisión de “Tiempo sin sueños”, originalmente incuído en su primer disco solista luego de la separación de Serú Girán, El tiempo es veloz, en este caso junto a Conociendo Rusia. Se trata de un adelanto del inminente segundo volumen del exitoso álbum de duetos Lebón & Co. La difusión de “Tiempo sin sueños” forma parte también del anuncio de una serie de shows bautizados Nos veremos otra vez, nombre bajo el que que se presenta este jueves 18 en Córdoba, y el viernes 26 y sábado 27 en el Gran Rex.

ONLINE

No nos quieren ver

La realidad puede ser el origen de las ficciones más diversas. Es el caso de esta nueva miniserie de producción chilena que ya está disponible en su totalidad en HBO Max. La historia, dividida en ocho episodios, está inspirada en casos tristemente reales de abusos y muertes en lugares de residencia temporal de niños y adolescentes. En pantalla, la muerte en circunstancias sospechosas de una chica de catorce años llamada Cata llama la atención de Paola, una abogada que suele encargarse de casos en los cuales los derechos de la infancia son vulnerados. Así comienza una pesquisa en la cual las irregularidades y flagrantes horrores del hogar de menores “Casita Feliz” comienzan a salir a la luz. “Nos alegra poder llevar a la pantalla internacional esta producción que intenta visibilizar, generar conciencia y promover cambios urgentes”, señaló Guillermo Helo, creador y director de la serie. Protagonizan Tamara Acosta, Paulina Urrutia y Francisca Lewin, la actriz de Vida sexual de las plantas.

Dalgliesh

Desde el lanzamiento en 1962 de Cubridle el rostro (traducción cien por ciento española), la escritora británica P. D. James inició una serie de novelas y relatos breves dentro del género policial, pero ninguna de sus creaciones alcanzó el nivel de popularidad de Adam Dalgliesh, jefe policial y poeta. Esta serie filmada en locaciones de Irlanda encuentra en el actor Bertie Carvel una nueva encarnación del célebre investigador, y transcurre en la Gran Bretaña de los años 70. Tres relatos independientes en total, cada uno de ellos de dos episodios, escritos por la dramaturga Helen Edmundson; en otras palabras, tres asesinatos que Dalgliesh debe resolver utilizando su legendario poder deductivo.

CINE

Moments Like This Never Last

El título del documental dirigido por Cheryl Dunn señala esas instancias de la vida tan poderosas que no pueden sino esfumarse rápidamente, y está dedicado a una de las figuras más fulgurantes y contradictorias en el mundo del arte neoyorquino de comienzos del siglo XXI. Dash Snow nació en 1981 en el seno de una familia adinerada y poderosa, pero desde muy joven decidió vivir en las calles (y en casas tomadas de Nueva York), antes de integrar el grupo de grafiteros conocido como IRAK. Excéntrico, de actitud eternamente punk, la llegada del éxito artístico y la popularidad en los medios amenazó con sacudir sus convicciones. La película de Dunn, disponible en Mubi, sigue vida y obra, desde la adolescencia hasta su muerte por sobredosis en 2009, analizando el contexto social y político (el atentado del 11/9 es central al relato), y salpicando el relato con material de archivo inédito y una gran cantidad de las fotografías, instalaciones y collages realizados por Snow a lo largo de su vida.

Cine noruego en la Lugones

Hasta el sábado 27, la Sala Lugones del Teatro San Martín está desarrollando una nueva edición del Encuentro con el Nuevo Cine Noruego, muestra de once títulos recientes producidos en el país nórdico. Este martes 16 se exhibe Sonja - El cisne blanco, film biográfico basado en la vida de Sonja Henie, una de las más grandes patinadoras artísticas del siglo XX, campeona olímpica en 1936. Al día siguiente le llegará el turno a Amundsen, otra biopic centrada en el famoso explorador noruego que encabezó la primera expedición al Polo Sur en 1911. El ciclo también incluye la teen movie Psychobitch y el documental Los Bando. Programación completa, días y horarios en complejoteatral.gob.ar.

TV

Año 1790

¿Un policial que transcurre en el antiguo Reino Sueco, antes de las guerras napoleónicas, con pelucas perfumadas a tono y corsés ajustados al cuerpo? ¿Un Sherlock Holmes escandinavo en pleno cambio de siglo? Algo así es lo que propone esta miniserie producida en el país del gran cineasta Ingmar Bergman. Johan Gustav Daadh, un exmédico y militar que sobrevivió a la guerra ruso-sueca de 1788-90 se convierte en el nuevo inspector de la policía de Estocolmo. Inspirado en las ideas de Voltaire, a quien supo leer mientras cursaba sus estudios superiores en París, el joven Daadh es partidario de los ideales de la Revolución Francesa, pero opuesto a la violencia en cualquiera de sus acepciones. Entre investigación e investigación está dispuesto a cambiar radicalmente la sociedad en la que vive. No demasiado ocultas entre los pliegues del relato detectivesco se filtran cuestiones ligadas a la lucha de clases y al enfrentamiento entre ciencia y superstición.

Martes a las 22, por Film & Arts.

Ragdoll

El asesino serial, esa figura irremplazable en las narraciones audiovisuales, casi siempre ingenioso, salvaje, elusivo, brillante, violento, demoníaco. La nueva serie de AMC, que se estrena en simultáneo con el mercado internacional, sigue los pasos de la detective Lake Edmonds (Lucy Hale, la chica de Pretty Little Liars) mientras intenta dilucidar la identidad del responsable de “El muñeco de trapo”, un grotesco cuerpo formado por los restos cosidos de seis personas asesinadas y desmembradas. Basados en la novela de Daniel Cole, los seis episodios fueron descriptos por sus creadores, responsables también de la serie Killing Eve, como “un thriller faustiano moderno”.

Jueves a las 23, por AMC.