Ayer por la tarde los principales candidatos de los siete frentes que se disputarán las tres bancas para la Cámara de Diputados de la Nación que se renuevan en Salta en este turno electoral de medio término, cerraron sus campañas, cada uno a su manera, algunos en las calles, con caravanas, haciendo medios, otros en actos convocando a la militancia.

En el medio se dispararon algunas balas de grueso calibre, como la que efectuó Felipe Biella contra Carlos Zapata. En un debate televisivo, el candidato por el SI+PRS le dijo al de Juntos por el Cambio+ que para su campaña estaba recibiendo fondos de la Municipalidad de Salta gracias a su alianza con Juan Carlos Romero .

Pero la sorpresa la dieron los titulares del Frente de Todos en Salta, que el miércoles por la noche presentaron una denuncia ante la Justicia Federal contra cinco medios de comunicación por difundir encuestas en días que no estaban permitidos por la legislación vigente.

En la nota presentada ante la justicia Federal con competencia Electoral, el apoderado del FdT en Salta, Esteban Carral Cook, apuntó contra el diario El Tribuno, las radios FM 20 de Febrero, Radio 10, Radio Mitre Salta y el canal Telefé Salta en su programa Salta Directo acusándolos de difundir los resultados de una encuesta de dudosas fuentes y que arrojarían como ganador a la alianza JxC fuera de los plazos permitidos por la Ley 26.215 de Financiamiento de partidos Políticos.

El artículo 44 de dicha normativa expresa que desde 8 días antes de cada elección “y hasta 3 horas después del cierre” del acto electoral “ningún medio de comunicación podrá publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión”, por lo que estaba prohibido dar a conocer cualquier posible resultado desde el 6 de noviembre.

Para Carral Cook, “tales conductas son claros actos electoralistas que distorsionan fuertemente la competencia electoral” y responderían a intereses del sector que figura como ganador en esa encuesta. Por lo que solicitó que se ordene con carácter de “urgente” a los medios, el cese inmediato de las notas.

La misma Ley prevé sanciones a quienes incumplan la disposición, van del 0.1% al 10% de de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho.

Posibilidades

En tanto, a través de su cuenta de Twitter,3 el director de la consultara We, Benjamín Gebhard, opinó que quien tiene más favorable el escenario para el próximo domingo es el candidato en primer término del Frente de Todos, Emiliano Estrada. Y que según algunos datos relevados repetiría la elección de las PASO, ya que en primer lugar la dispersión de la oferta no peronista, con candidatos fuertes, genera un escenario de alta competitividad que impide la polarización y el voto útil que pregona Zapata. Y que éste “no abandonó su identidad de Ahora Patria para ser el candidato de una alianza”, sino que, por el contrario, “su discurso, la simbología (amarillo y gorra) y la presencia de Olmedo, lo hacen refractario para un amplio sector de JxC y no peronista”.

Además, las Primarias dentro de un espacio “suelen generar el fenómeno de ganadores fuertes hacia adentro y débiles hacia afuera”. En ese sentido, Estrada fue el candidato más votado en todo el territorio provincial seguido por Guillermo Durand Cornejo.

Gebhard agregó que quienes resultaron tercero y cuarto en el primer turno, Durand Cornejo y Biella, “no se rindieron nunca, sosteniendo a su electorado”. Y opinó que el primero tendría más posibilidades de recibir votantes de JxC, además del apoyo de una parte del gobierno provincial, por lo que sería el que más crecería y con posibilidades de ser el tercer diputado por Salta.

“Estrada entendió que los votantes peronistas no tenían más opciones y se corrió al centro para ampliar su base electoral”, con un “discurso moderado y positivo, estética fresca, y dedicación a aumentar la participación en el interior”, sostiene el consultor en un hilo de la red social Twitter.

“¿Puede pasar otra cosa? Claro, pero muy seguramente veas este proceso que relaté, porque las encuestas no sirven para predecir (ni para operar), sirven para entender procesos y climas”, concluyó.

Cierres

El Frente de Todos eligió realizar su acto de cierre en el salón del Gremio de Gastronómicos ubicado en la calle Mitre al 900. Allí, Estrada junto a su compañera de fórmula Pamela Calletti, pidió a la militancia que el domingo “no votemos para atrás, votemos para adelante”. Y reiteró lo que dijo más de una vez durante la campaña, que decidieron realizarla con propuestas y no “por la de la pelea con los otros espacios políticos”.

Estrada aseveró que el diagnóstico de la situación daba para encararla apuntando hacia lo que dejó la gestión de JxC, “todos sabemos, y cada uno de los argentinos saben porqué estamos como estamos”, pero dijo que prefirieron avanzar con propuestas “para darle una mirada futura a la provincia y para poder llegar a cada uno de los municipios”.

“Hemos trabajado incesantemente en este proyecto que nos incluye a todos, queremos una Salta productiva, una Salta con igualdad real de oportunidades”, añadió el principal candidato del frente oficialista.

Del otro lado, Juntos por el Cambio+ se mostró dividido. Zapata se quedó en Joaquín V. González, luego de realizar un acto en el predio de Alfredo Olmedo en Rosario de la Frontera, y fue el único de los siete candidatos que faltó al debate que realizaba Canal 9 por la noche.

Pero dejando entrever de alguna manera su distancia, el PRO, acompañando a su candidata en segundo término, Inés Liendo, realizó una caravana por la ciudad que partió del barrio Tres Cerritos y finalizó en el Parque San Martín.

Quien aspira a quedarse con el tercer lugar y arañar una de las tres bancas, Guillermo Durand Cornejo, prefirió atender a la prensa todo el día y no hacer grandes actos. El delfín del gobernador dentro de la lista de Unidos por Salta se mostró tranquilo y consciente de que si bien no pudieron “llegar a todos los lugares que quisimos”, fue por una cuestión de tiempo y presupuestaria y que había decidido dedicarle el día a los medios de comunicación para llegar a cada uno de los hogares.

“La gente conmigo siempre fue muy generosa”, dijo a Salta/12, esperanzado con poder arrebatarle al FdT y Juntos por el Cambio+ alguno de los tres puestos en juego. Y coincidió con el análisis de Gebhard al sostener que él fue uno de los fundadores de Cambiemos y que mucha de su gente aún lo identifica con ese espacio. Algo que no sucede con el olmedismo ni con Liendo, “que ni siquiera se tomó el trabajo de cambiar de domicilio en Salta y sigue votando en la Capital Federal”.

Por otro lado, el candidato a diputado nacional por el frente SI-PRS, Felipe Biella se quedó en la capital salteña los últimos días de campaña y apuntó su discurso hacia los indecisos, los desencantados y a los que no fueron a votar en las PASO, pidiendo su voto a los sectores medios de la sociedad: “Debemos reconstruir la Salta de nuestros abuelos, del trabajo y las oportunidades, la Salta de la clase media y el progreso”. Ese frente cerró su campaña con un acto en la sede del PRS de la calle Rivadavia.

Mientras que Tane da Souza Correa recorrió el departamento que más conoce, La Caldera, como forma de finalizar su campaña con Felicidad y a la espera de seguir sumando votos para posicionarse como una fuerza alternativa en Salta.

La izquierda ocupó la plaza como lo hace tradicionalmente. Las principales candidatas a diputadas nacionales del Frente de Izquierda (FIT), Andrea Villegas (MST), Cristina Foffani (PO) y Daniela Planes (PTS) realizaron un acto por la tarde en la plaza 9 de Julio. Allí reclamaron contra el “ajuste de Fernández, Sáenz y el FMI, que apoya la oposición de Juntos por el Cambio, y que va de la mano de la reforma laboral con la que intentan eliminar las conquistas históricas de la clase obrera”.

Un rato más tarde, en la esquina de Florida y San Martín, lo hizo Política Obrera, el sector disidente del histórico Partido Obrero. Su principal candidato, Julio Quintana declaró: “Estas elecciones se desarrollan a la par de una crisis histórica” en la que la mitad de la población argentina es pobre. Y pidió el voto de los trabajadores, de manera “independiente de los partidos de la clase patronal y sus candidatos que, como Zapata, Estrada y Durán Cornejo, reclaman una reforma laboral antiobrera o una mayor precarización laboral, preanunciando mayores ajustes y penurias contra el pueblo”.