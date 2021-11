El bonaerense Joaquín Gómez, ganador de la medalla de oro en los Juegos Odesur 2018 y subcampeón Iberoamericano del mismo año en la prueba de lanzamiento de martillo, tiene un "crecimiento bueno y constante", y quebrará el récord nacional que ostenta el santafesino Juan Cerra desde 2001, afirmaron los máximos especialistas de la disciplina en el país.



Consultados por Télam, Cerra (primero en el ranking argentino absoluto de martillo), Andrés Charadía (tercero) y Adrián Marzo (cuarto) coincidieron en señalar el importante progreso de Joaquín (segundo), y lo mismo hicieron Daniel Gómez, su padre y entrenador, y el ex lanzador de bala Germán Lauro, técnico operativo de Selecciones Nacionales de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).



"El crecimiento de Joaquín es realmente bueno y constante gracias al esfuerzo y al equipo de trabajo que tiene con su papá, que es su entrenador y a todo lo que armaron hace mucho tiempo en Domínico, con mucha perseverancia", explicó a Télam Charadía, quien disputó tres Juegos Olímpicos en lanzamiento de martillo y fue doble medallista panamericano.



Gómez, de 25 años y surgido de la Escuela Municipal de Atletismo de Avellaneda (EMA), logró una marca de 76.36 metros el 30 de octubre pasado; quebró su mejor registro (75.96 del 29 de septiembre de 2018 en Cuenca, Ecuador); se consolidó en el segundo puesto del ranking nacional de todos los tiempos, y quedó a sólo seis centímetros del récord que ostenta Juan Cerra (76,42) desde el 25 de julio de 2001 en Trieste, Italia.



"Obvio que va a quebrar el récord. Está al caer. Uno establece los récords para que en un futuro venga otro deportista y lo pueda superar", destacó Charadía, tercero en el ranking argentino permanente con un registro de 74,66 del 9 de octubre de 1994.



"Si tuviéramos la posibilidad de contar con diez lanzadores y todos se van batiendo día a día, el récord prácticamente se baja cada año. Estamos teniendo ciclos muy largos de muy buenos deportistas", expresó Charadía, medalla de plata en los Panamericanos de Indianápolis 1987 y bronce en los de Mar del Plata 1995.



"Creo que los Juegos Olímpicos de París (2024) son una linda meta. Deben estar ya en la cabeza de Joaquín el tema de una preparación directamente hacia ahí, pasando por todos los otros compromisos que tengan en ese lapso. Joaquín es un tipo temperamental muy fuerte y va a intentar todo lo que esté a su alcance para llegar lo más lejos posible", estimó.



Gómez, quien empezó a competir a los diez años, es entrenado por su padre Daniel - campeón sudamericano Uruguay 1977 y Chile 1985 en lanzamiento de martillo-. Además, su hermana Daniela compite en la misma prueba y su madre Analía también es entrenadora y fue atleta.



Gómez, quien alcanzó en 2014 la final del mundial juvenil de Oregón, Estados Unidos, en el que finalizó octavo; ganó la medalla de oro en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018 y la de bronce en Sudamericano de Ecuador 2021, competirá este sábado en el campeonato Metropolitano Sub-14 y pruebas complementarias en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires.



"Las expectativas del récord están", admitió, en diálogo con Télam Daniel Gómez, padre y entrenador de Joaquín, quien detalló las modificaciones técnicas de los lanzamientos que le permitieron mejorar las marcas.



"Hace dos años que estamos entrenando muy fuerte con una parte de las cargas en el aspecto físico. Teníamos un problema en la salida de los lanzamientos que causaba molestias en una de las rodillas. Fuimos puliendo eso, modificando la salida en el primer giro y, ahora, con los cinco giros prácticamente no hay presión sobre la rodilla", explicó.



A su vez, Lauro, sexto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en lanzamiento de bala; séptimo en el Mundial de Moscú 2013 y noveno en el de Beijing 2015, consideró que Gómez "hizo algunas correcciones técnicas e innovaciones, paras seguir avanzando. Creo que va a lanzar mucho más", afirmó.



"Lo veo muy enfocado y convencido de que quiere y de estar en el campeonato mundial del año que viene. La verdad es que vienen haciendo un trabajo increíble, con mucha dedicación y eso hay que destacarlo", resaltó.



"Para el atletismo argentino es algo muy bueno que aparezcan estos referentes. Nos hace muy bien. Joaquín va a tener su maduración deportiva. Esperemos que tenga un gran crecimiento y pueda alcanzar los objetivos que se plantea", opinó.



A su turno, Cerra, líder del ranking argentino en lanzamiento de martillo; representante olímpico en Sydney 2000; Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012; ganador de 13 títulos nacionales y que se consagró nueve veces campeón sudamericano entre 1997 y 2011, también se refirió a Gómez ante la requisitoria de Télam. "Ojalá que Joaquín haga el récord cuanto antes. Y que lo mejore por muchos metros", enfatizó.



Por su parte, Adrián Marzo, campeón argentino 2001 y 2002 en lanzamiento de martillo y cuádruple medallista sudamericano (plata en Brasil 2001 y Venezuela 2003 y bronce en Argentina 1997 y Colombia 1999), destacó: "Joaquín es muy perseverante. Es un chico con mucha voluntad para entrenar que siempre busca mejorar la marca".



"Ahora cambió su técnica y agregó una vuelta más a sus lanzamientos. Siempre está probando cosas para mejorar. Puede acercarse tranquilamente a los 80 metros con esa nueva técnica de cinco vueltas", dijo.



"Es un atleta joven y en el lanzamiento de martillo la madurez de la competencia es entre los 28 y 35 años así que tiene mucho tiempo para seguir avanzando", completó Marzo.



Finalmente, Daniel Gómez adelantó los próximos desafíos: "Primero sería el récord nacional de Juan; segundo la marca para el mundial de Oregón del año que viene (77,50), tercero el récord sudamericano y posteriormente, con el tiempo, pasar los 80 metros. Nos proyectamos hacia los 80 metros, que a nivel sudamericano es algo que todavía no se logró".